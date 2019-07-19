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政院：今年物價穩定 明年軍公教不調薪

最新更新：2019/07/19 17:48
行政院發言人Kolas 19日表示，自去年為軍公教人員調薪3%以來，消費者物價指數尚屬穩定，行政院綜合各方因素考量後，決定明年不予調整。（中央社檔案照片）
行政院發言人Kolas 19日表示，自去年為軍公教人員調薪3%以來，消費者物價指數尚屬穩定，行政院綜合各方因素考量後，決定明年不予調整。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩、顧荃台北19日電）行政院今天表示，民國107年剛為軍公教人員調薪3%，自上次調薪以來，消費者物價指數尚屬穩定，行政院綜合各方因素考量後，決定明年不予調整。

人事行政總處10日召開軍公教待遇審議委員會，對於明年軍公教是否調薪意見不一，將正反意見併陳，由行政院長蘇貞昌做最後決定。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）今天透過新聞稿表示，基於107年剛為軍公教人員調薪3%，自上次調薪以來，「消費者物價指數」尚屬穩定（預估今年全年物價指數年增率僅0.7%）。行政院綜合各方因素考量後，決定明年不予調整。

軍公教上次加薪是106年時任行政院長賴清德拍板，從107年1月1日起實施，加薪幅度3%。

根據行政院人事行政總處資料，88年以前軍公教幾乎年年加薪，不過88年加薪3%以後，至今20年來僅調薪4次，分別是在90年、94年、100年以及107年，其中3次是民進黨執政時期，馬政府時代8年僅調過一次。1080719

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