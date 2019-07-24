民進黨擬與台灣基進合作 找陳柏惟戰顏寬恒

民進黨黨內人士表示，台灣基進發言人陳柏惟（左）有戰力也有聲量，如果願意一戰，對上台中立委顏寬恒（右），這個選區精彩可期。（左圖取自facebook.com/wonda.chen、右圖取自facebook.com/kuanheng99）

（中央社記者葉素萍、王淑芬台北24日電）民進黨布局2020立委選戰，擬與台灣基進合作。民進黨內人士今天表示，台灣基進發言人陳柏惟有爆發力，如果願意一戰，對上台中立委顏寬恒，這個選區精彩可期。

陳柏惟證實台灣基進主席陳奕齊和民進黨主席卓榮泰已經見過面，並有默契整合提名立委參選人，他明確表達2020立委選舉不會缺席，至於在哪裡選，將儘快在兩星期做決定。

民進黨與台灣基進整合是否有譜，卓榮泰今天受訪提到，正在努力嘗試一個跨政黨之間的大合作，希望會比以前的合作對象更廣泛，合作的程度更深，並期待合作的結果會更好，正在各縣市、各選區做這樣的努力；他說：「努力相當有進展」。

黨內人士表示，陳柏惟去年代表台灣基進投入高雄市議員選舉，高票落選，但也是台灣基進成立後得票最多的候選人，有戰力也有聲量。

黨內人士說，民進黨與陳柏惟接觸過，兩黨主席也聊過，陳柏惟若願意一戰，與民進黨策略合作，以其戰力、沒有包袱，對上地方勢力強大的顏寬恒，未來選戰精彩可期。

陳柏惟則說，目前為止無法確定在哪裡選舉，不過他可以說2020立委選舉不缺席；他認為高雄也是選項之一。

陳柏惟指出，考慮參選的層面有兩個，一個是台灣人政府最大化、一個是台灣基進利益最大化；至於在哪裡參選，會儘快在兩個星期做出決定。他也強調，一旦決定參選就是代表台灣基進。

據了解，陳奕齊也是被看好整合參選立委的對象，不過，因為他忙於演講，暫時無法取得回應。

陳柏惟是台灣基進的戰將，去年初試啼聲，在高雄市三民區參選市議員就拿下逾1萬2000票的得票數，雖然敗選，但他便給善辯的口才，目前是台灣基進的發言人，征戰很多政論節目，為守護本土政權有很大的著力，擁有高能見度和知名度。（編輯：謝佳珍）1080724