田中將大挨打狂丟12分 紅襪大勝洋基創紀錄[影]

（中央社波士頓25日綜合外電報導）包括柏格茨的3分彈在內，紅襪今天在首局就掃進7分，自此一路領先，以19比3大勝世仇洋基，紅襪也創下隊史在「基襪大戰」中單場最高得分紀錄。

除了1局下半的3分砲，柏格茨（Xander Bogaerts）在8局下半再追加一發陽春彈，他今天有6打數4安打的表現，德佛斯（Rafael Devers）、李昂（Sandy Leon）也都敲出全壘打。

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天揮出23支安打，其中包含10支二壘安打，拿下本季8次對上紐約洋基的第2勝。

紅襪今天面對洋基日籍先發投手田中將大，在1局下半打了11人次，柏格茨的全壘打掃進3分，布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）、貝茲（Mookie Betts）都揮出帶有兩分打點的二壘安打，很快取得7比0領先。

洋基2局上半反攻，1出局後接連4支安打，加上滿壘時獲得保送擠回1分，但紅襪仍以7比2領先。

紅襪4局下半再添5分，徹底拉開領先差距，洋基雖在5局上要回1分，但紅襪攻勢猛烈，包括5局下的3分、6局下的1分、8局下的3分，最終以19比3痛擊洋基。

洋基的田中將大今天投3.1局，有4次三振、3個四壞球保送，被掃出包括2支全壘打在內的12支安打，狂丟12分都是自責分，是「基襪大戰」中丟掉最多自責分的洋基投手，最後承擔敗投，目前戰績7勝6敗。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080726

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美國職棒大聯盟洋基日籍先發投手田中將大25日先發出戰紅襪狂丟12分，是「基襪大戰」中丟掉最多自責分的洋基投手。（共同社提供）