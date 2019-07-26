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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品1/21

菸品走私案長期弊病 蔡總統：面對問題解決問題

最新更新：2019/07/26 16:52

（中央社記者趙麗妍台中26日電）國安局菸品走私案，是否衝擊選情，總統蔡英文今天表示，這是長期累積的弊病，作為現任總統必須面對、解決，國家體制中還存在許多長久累積的問題，問題浮現時處理、解決。

國安局私菸案持續延燒，蔡總統今天南下台中市大雅區參訪「車王電子公司」，會後接受媒體提問，私菸案以「超買」定義，特勤車隊是否因私菸案影響，軍心渙散而發生車禍，以及各單位究責的問題。

蔡總統表示，「超買」是一個事實的描述，就法律面而言，是否有違法，違反什麼樣的法律，應該負什麼責任，這是司法機關的責任。私菸案已進入調查階段，她也下令各單位配合司法調查，許多未釐清的問題，希望各部會持續督導。

蔡總統指出，新的國安局長邱國正馬上要上任，希望他到任後積極處理現在的種種問題外，更能強化國安部門的整合，也能夠讓軍心穩定。

針對，查緝私菸前並未通報總統，蔡總統指出，司法單位對個案的調查，有其程序必須要遵循，總統也必須要尊重司法單位在個案中調查的職權，至於在個案調查程序中，是否引發國安考量，後續進行檢討。

媒體問，有民調顯示，私菸風暴前，蔡總統的民調完勝台北市長柯文哲，私菸風暴後，柯文哲指稱撿到槍、撿到菸差很多，蔡總統表示，「尊重」。（編輯：黃世雅）1080726

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