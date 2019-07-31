府：公布違法私菸案行政調查進度 沒有避重就輕

（中央社記者葉素萍台北31日電）總統府昨天公布違法私菸案行政調查進度，遭媒體指「避重就輕」、「擠牙膏」。總統府今天說，沒有所謂避重就輕，類似的無端指控，對此案的事實釐清，並沒有幫助。

蘋果日報今天報導，總統府發言人黃重諺昨銜命說明府方調查立場，並說明訂菸、付款、取菸方式，至於外界最關心的購菸者身分，府方昨並未公布，且府方說法明顯避重就輕，就像擠牙膏，至少仍有6大疑點未澄清。

總統府今天指出，府方及國安局政風單位所進行的行政調查，是依據法務部訂定「政風機構執行行政調查作業要點」規定辦理。依照規定，行政調查主要在釐清相關人員行政責任，相關調查的啟動，是經檢察官同意，並作業必須嚴守「不影響案件偵查」及「不違反刑事訴訟法偵查不公開原則」。

總統府表示，以此案行政調查為例，專案小組從涉及人員的訪詢自清，以及就起獲相關資訊勾稽比對，全面釐清這次涉及吳宗憲等利用元首出訪私菸案中，包含人員涉入情節、違法樣態、包含訂購運送等運作細節以及歷來違法情形沿革等。行政調查所獲得事證資訊，除全數交司法單位偵辦，並隨即就調查情形，完整向國民報告。

總統府說，蘋果日報這項未具名的報導逕以行政調查未揭露人員名單等指控府方，顯然是對「政風機構執行行政調查作業要點」等相關司法程序與規定過於陌生的誤解，事實上此案相關行政調查資訊將全數交司法單位進行偵辦，沒有所謂避重就輕，類似的無端指控，對案件事實釐清，並沒有幫助。（編輯：林興盟）1080731