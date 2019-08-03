U12複賽日本勝韓國 中華隊提前確定與日爭冠

U12世界盃棒球賽複賽，日本隊與韓國隊交手，3日比賽從3局下半開始打，兩隊6局打完僵持不下，延長賽第7局日本靠著滾地球跑回致勝分，以8比7擊退韓國，7戰全勝晉級冠軍戰，將與中華隊爭冠。圖為日本投手6局守住平手局面激動吶喊。中央社記者謝靜雯攝 108年8月3日

（中央社記者謝靜雯台南3日電）U12世界盃棒球賽，日本隊複賽與韓國隊交手，今天比賽從3局下半開始打，兩隊鏖戰至延長賽第7局，日本靠著滾地球跑回致勝分以8比7拿勝，7戰全勝晉級冠軍戰，將與中華隊爭冠。

日本隊此次預賽5戰全勝，1日複賽首戰以4比1擊敗委內瑞拉，昨天與韓國隊比賽3局沒有打完1比4落後時，比賽因雨延至今天中午12時30分開打，日本隊4局靠著坂本慎太郎二壘打，一棒送回2分，將比數追至3比4。

韓國隊5局上半靠著保送、安打、觸身球保送、暴投多添1分，日本隊5局再起攻勢，靠著接連安打、保送，再拿2分、5比5扳平比數，兩隊6局打完僵持不下，突破僵局制第7局上半，韓國隊靠著2次失誤跑回2分、超前比數。

日本隊7局下半追分，先靠著暴投攻占二、三壘，高橋昇聖安打，一棒送回2分、再度將比數扳平，再靠著接連2支安打、滾地球，跑回致勝分，順利拿下勝利，雖然複賽還有一場跟墨西哥的比賽，但已經無關晉級。

日本隊是目前參賽12支球隊中，唯一還沒吞過敗戰的球隊，日本隊帶著2勝進複賽，複賽連拿2勝，目前戰績4勝；中華隊帶著1勝1敗進複賽，複賽連拿2勝，目前戰績3勝1敗，中華隊今晚還有與委內瑞拉的比賽，但無關晉級，提前確定將與日本爭冠。（編輯：李錫璋）1080803