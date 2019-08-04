韓國瑜回擊心不在高雄 沒排行程接連現身

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市長韓國瑜今天在高雄沒有公開行程，上午卻現身警局「小小警察體驗營」及慈濟靜思堂，突如其來的新增行程令與會者驚訝，回擊外界「忙選總統、心在不高雄」的質疑意味濃。

韓國瑜上午至左營警分局參加「小小警察體驗營」活動，隨後轉往慈濟靜思堂參訪，事先都未通知媒體。

承辦「小小警察體驗營」的高雄市警察局公關室人員許添富表示，韓國瑜上午要來，他30分鐘前才接獲通知，臨時更改原訂現場活動流程並通知長官到場，連市警局長李永癸也來不及換裝就穿著布鞋趕到。

他說，韓國瑜以神祕嘉賓現身活動現場，掀起活動高潮，韓國瑜到場致詞並主持有獎徵答活動，與現場小朋友開心互動並合影，前後停留約20分鐘後離去。韓國瑜致詞時期盼活動日後能融入雙語元素，提升下一代走向國際的競爭力。

高市警局長李永癸及左營警分局長蔡文峰都說事先不知道韓國瑜會到場，上午才臨時接獲通知。李永癸表示，他昨天有至左營分局主持活動開幕儀式，今天上午剛好在左營分局附近，獲悉韓國瑜要去後馬上趕過去共襄盛舉，韓國瑜突然現身，令現場大小朋友都很興奮。

韓國瑜隨後轉往慈濟靜思堂，出席「七月吉祥」孝親祈福活動，宣導正信普度、力行環保、齋戒護生。

慈濟接待人員指出，高市府秘書長楊明州及首長一早就參加活動，市府事先未通知韓國瑜將出席，韓是在將近11時20分時到場，韓肯定慈濟破除民間習俗禁忌將七月視為孝親、感恩、吉祥月，是正信善念，活動結合話劇富有創意。

投入總統選舉以來韓國瑜曾多次公開說平日拚市政、假日跑選舉卻惹議，行政院副院長陳其邁昨天在高雄出席活動受訪指韓國瑜以後會變成全職參選人，市長工作大概就會剩下part-time的時間，選舉工作耽誤市政在所難免，這是市民的損失及遺憾。民進黨市議員黃文益今天在服務處受訪也批評韓國瑜假日趴趴走，未以市政優先，應向市民道歉。（編輯：翁翠萍）1080804