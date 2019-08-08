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莫拉克風災10年
2009莫拉克颱風短短3天降下近3000毫米豪大雨，六龜、寶來及桃源區對外交通完全中斷，有如山中孤島；部落屋倒，土石流淹沒，滿目瘡痍，受災最慘重的是甲仙小林村的9至18鄰、169戶遭土石吞噬。10年過去，中央社帶您走進部落，看見災民的重建與重生。
莫拉克風災10年
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莫拉克風災10年1/9

蔡總統訪視部落文健站 宣布將啟動長照3.0

最新更新：2019/08/08 20:09
莫拉克風災10週年，總統蔡英文（前左）8日訪視屏東縣泰武鄉吾拉魯滋永久屋部落，了解莫拉克災後10年部落居民的生活情形。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月8日
莫拉克風災10週年，總統蔡英文（前左）8日訪視屏東縣泰武鄉吾拉魯滋永久屋部落，了解莫拉克災後10年部落居民的生活情形。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）總統蔡英文今天到屏東訪視泰武鄉卡比亞安部落文化健康站，以「3年有成」肯定原民會落實部落長照系統建置，也宣布政府很快就會啟動「長照3.0」的機構照顧。

蔡總統今天由總統府秘書長陳菊、屏東縣長潘孟安陪同，上午出席莫拉克風災10週年紀念特展後，接著到泰武鄉吾拉魯滋永久屋了解重建狀況，並訪視泰武鄉卡比亞安部落文化健康站，了解部落文健站運作情形。

蔡總統表示，3年前她提出要根據「因族因地制宜」及「在地化」的原則，發展具有文化特色的長照服務，3年後的今天，看見原住民委員會和衛生福利部攜手合作，有了成果。

蔡總統表示，政府推動長照2.0，每年花費預算新台幣300、400億元，在原鄉長照員增加很多，薪資也提高，讓很多年輕人返鄉就業。

蔡總統說，希望在國家財力可以的情況下，持續挹注到長照2.0，同時開始把機構照顧做到最好，讓不能在家裡、社區受到照顧的長輩，到機構接受照顧，讓親人負擔減小，政府很快就會宣布啟動長照3.0的機構照顧。（編輯：謝雅竹）1080808

莫拉克風災10週年，總統蔡英文（2排中）8日前往屏東縣泰武鄉吾拉魯滋部落，了解部落居民住在永久屋的狀況，並與泰武國小學生合影。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月8日
莫拉克風災10週年，總統蔡英文（2排中）8日前往屏東縣泰武鄉吾拉魯滋部落，了解部落居民住在永久屋的狀況，並與泰武國小學生合影。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月8日
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