莫拉克風災10週年 陳其邁馬英九同為小林人加油

莫拉克風災10週年，行政院副院長陳其邁（右3）與前總統馬英九（右4）8日在高雄出席小林村莫拉克重建10週年「一起回家，好嗎？」紀念活動，肯定大家從悲痛中生出力量，也一起為小林人加油。中央社記者董俊志攝 108年8月8日

（中央社記者王淑芬高雄8日電）莫拉克風災屆滿10年，行政院副院長陳其邁與前總統馬英九都出席「小林村莫拉克重建10週年『一起回家，好嗎？』紀念活動」，肯定大家從悲痛中生出力量，也一起為小林人加油。

10年前的8月8日莫拉克風災重創高雄山區，甲仙區小林村（9至18鄰）169戶遭土石吞噬造成462人喪生，小林村重建，後裔分住在五里埔小林村、小愛小林、日光小林村。

陳其邁、馬英九下午出席五里埔小林社區活動中心舉行的活動，回顧災後重建、居民重生記實所展現的毅力及韌性，還有欣賞小林村大滿舞團表演大武壠族的舞蹈，傳承族人的生命哲理與文化。

莫拉克風災10週年，當年受災嚴重的高雄甲仙地區8日舉行「小林村莫拉克10週年–一起回家，好嗎？」紀念活動，行政院副院長陳其邁出席致詞。中央社記者董俊志攝 108年8月8日

「小林村莫拉克10週年–一起回家，好嗎？」紀念活動8日在高雄甲仙小林社區活動中心舉行，前總統馬英九出席致詞，回顧莫拉克風災10年來重建點滴。中央社記者董俊志攝 108年8月8日

陳其邁致詞指出，無情的風災吞噬小林村，滅村事件受到全台關注，頓時讓全台灣人都成了小林村人，重建與重生，如今「我們都在回家的路上」；小林村重生的故事激勵了大家，他引用導演吳念真說「心之所在就是故鄉」並為小林人加油打氣。

馬英九也回顧10年前小林慘遭滅村的過往，政府迅速成立重建會、訂定莫拉克颱風災後重建特別條及編列重建經費等。他說「官民合作」讓重建工作快速進行，小林人「將失去的小林村蓋回來、也將失去的小林人生回來」，肯定小林人從悲痛中生出力量。

出席活動貴賓還包括前行政院長劉兆玄、前行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會執行長陳振川、中華民國紅十字會總會長王清峰、立委邱議瑩、黃昭順等人。

稍後他們轉赴小林紀念公園追悼罹難者並獻花；下午5時，小林村下起了大雨，情景彷彿重回莫拉克風災的當時。（編輯：黃世雅）1080808