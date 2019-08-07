八八風災 企業敬天惜地助災戶安置

八八風災10週年，永齡農場前進重災區也陪伴受災戶10年，在一片荒土上開墾出有情新家園，將攜手災戶再拚戰下個10年。圖為永齡農場執行長白佩玉。（白佩玉提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月7日

莫拉克風災10年專題4：重建與重生（中央社記者陳朝福高雄7日電）八八風災10週年，永齡農場前進重災區也陪伴受災戶10年，在一片荒土上開墾出有情新家園，將攜手災戶再拚戰下個10年；業者林盈也表示，投入支持日光小林社區重建。

2009年8月6日至10日近3000毫米的降雨淹沒原高雄縣山區，滾滾黃泥挾帶強大土石流重創山區部落，橋斷、路毀、屋倒，高雄地區有523人罹難，最令人心痛的莫過於甲仙鄉小林村小林部落慘遭土石覆蓋，474人被活埋。

無情風雨卻也讓世人看見愛。在災民遭惡水吞噬了家園及希望時，各界伸援投入救災、安置、重建等巨大工程，當年永齡農場就是為協助受災戶重生創設，至今維繫災民的生活與希望整整10年。

永齡農場執行長白佩玉指出，莫拉克颱風重創南台灣造成重大損失，受災戶被安置到杉林慈濟大愛園區。家園飽受摧殘的在地居民頓時失去工作，政府與高雄縣政府期盼企業家能協助，由高雄縣政府租用台糖土地，當時鴻海董事長郭台銘以個人名義、透過永齡基金會捐款興建永齡農場，除了就近提供大愛園區及附近災民工作機會，並讓村民在園區中保留傳統技藝與文化。

永齡農場以有機農業為核心，建立農食安全指標落實永續發展。白佩玉表示，莫拉克颱風後，提供一片淨土讓當地居民在經歷嚴重的水災不被困境擊敗，從荒地到良田，災區變身農場。

白佩玉表示，過去10年，永齡農場擺脫傷痛在一片荒土上開墾新家園，讓更多人看見永齡農場堅韌的生命力；下個10年，將從受災者成為創造者，滿溢出的技術力、品牌力、創造力與科技力，將成為帶領產業的領跑者，服務更多族群。

為協助災民創建的永齡農場也肩負重新建立人類與土地、環境、食物的關係重任，農場設有常態性課程–「簡單農講堂」，提供有機農友農耕技術指導、食農教育交流研習機會，從生產到銷售增進農民自身專業技能。已有青農返鄉從事農業生產，抱持著對家鄉的認同與熱情，為了家鄉而勇於改變。

永齡農場提供台灣青農、小農便捷的科技輔助，協助他們在甫踏入農業或無足夠資金購買先進農業設備、機具的情況下，藉由資訊技術節省人力成本、提高生產效益。農場也串聯周邊區域，整合在地文化，發展農村經濟，今年陸續與巴楠花小學、旗山糖廠社區發展協會、喜憨兒天鵝堡等，一同創造手作體驗，增加學校與社區、機構的學習費用。

不以經濟利益為首要目的，永齡農場導入科技提高生產力，結合人工智慧管理系統，在友善環境的前提下有效發揮土地最大產能，如今農場年生產可達300種以上的有機蔬果，年產量達1700公噸，並走進更多大型連鎖通路，合作伙伴利潤大增。

也在災區附近設有示範農場的台灣蓋婭社會企業，全力支持日光小林社區重建。企業品牌總監林盈表示，公司以農業整合加值服務見長，而日光小林社區尋找將傳統作物產品開發來增加收入的方法，雙方規劃合作。

當地種植俗稱「雞角刺」的南國薊，是務農村民每天打拚的依靠，雙方合作種植並作為原料開發高附加價值商品南國薊酒，不僅輔導更多村民投入耕種，提供村民在地就業機會，更可多一些通路可銷售，增加農民的收入。

與日光小林社區合作，林盈表示，當時的初衷其實只是希望用農業技術及產品專長，讓當地特色農產加值。如果南國薊的產值增加、產量需求也增加，勢必要擴大種植面積，這樣就可以增加當地就業機會，並投入支持日光小林社區重建。

日光小林社區發展協會會員潘枝梅說，社區謀生困難，少有工作機會；有人接受勞動部多元計畫的輔導，接受外來客小旅行訂餐、簡易的接待家庭服務，讓外來客到山區度假休憩。

她說，近年來部落製作薑黃產品、老梅餅、年節柴燒年糕、雞角刺養生茶等部落特色伴手禮，結合部落觀光介紹小林風味餐，讓民眾了解小林文化及特色飲食。

杉林區有逾千戶住民都面臨生計的問題，日光小林部落青年徐銘駿盼政府可以放租公有土地讓住民耕種，以增加部落住民的就業機會。八八風災重創小林村，各界伸援投入救災、安置、重建，在當初苦難的土地上敬天惜地10年，更代表著生生不息的轉機。(編輯:孫承武)1080807

八八風災10週年，台灣蓋婭社會企業品牌總監林盈（前）說，全力支持日光小林社區重建，雙方規劃合作，希望以農業技術及產品專長，加值當地特色農產。（林盈提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月7日