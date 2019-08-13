貿易戰憂慮難消 美股賣壓再現道瓊跌近390點

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美中貿易戰衝擊經濟前景，投資人為避險紛紛轉投債市。美股今天籠罩沉重賣壓，銀行股帶頭下殺，3大指數終場跌幅都超過1%，道瓊工業指數失守26000點整數關卡。

8月以來，美中貿易戰直線升溫、人民幣兌美元「破7」、全球經濟前景烏雲密布，原本勢如破竹的美股急轉直下，盤勢極不穩定。高盛集團（Goldman Sachs）悲觀預言，明年美國總統大選前美中不會談妥貿易協議，進一步衝擊投資人信心。

美股午盤跌勢加劇，道瓊工業指數一度重挫462點，終場下跌389.73點，跌幅1.48%，收在25897.71點。標準普爾500指數下挫35.95點，跌幅1.23%，收在2882.7點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌95.73點，跌幅1.2%，收在7863.41點。

隨著股票等高風險資產魅力褪色，美國公債近期成為熱門投資標的，價格水漲船高、殖利率不斷下探。最具指標的10年期美債殖利率上週一度跌破1.6%，創2016年以來新低，今天降至1.63%，與2年期美債殖利率差進一步縮小。

美債殖利率走低恐影響銀行業放款獲利，導致銀行股走勢疲弱。標普500指數11大類股全面下挫，銀行股表現最糟，摩根士丹利（Morgan Stanley）、花旗集團（Citigroup）與美國銀行（Bank of America）股價跌幅都超過2.4%。

科技股也表現低迷，臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon.com）和Google母公司Alphabet股價都下挫1.2%以上，蘋果公司（Apple）股價下跌0.25%。

半導體股走勢持續受美中貿易戰牽動，超微（AMD）重挫5.15%，輝達（NVIDIA）股價跌幅接近1.8%。

除了美中貿易戰，地緣政治緊張局面也令市場人心浮動。香港延續多週來抗爭，上百航班被迫取消，北京當局聲稱香港示威出現「恐怖主義苗頭」。阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）連任不樂觀，政局變數導致阿根廷幣披索重貶、股市崩跌逾30%。

美國總統川普揚言9月1日起另對約3000億美元中國輸美貨品加徵10%關稅後，人民幣5日貶破7元兌1美元關卡，美中貿易糾紛恐演變成貨幣戰的憂慮升溫，導致美股當天創今年最糟表現。在低接買盤支撐下，美股上週逐步收復失土，3大指數週線跌幅都不到1%。

川普9日表示，美中貿易談判將持續，但美國尚未準備好和中國達成貿易協議。

高盛昨天出具報告警告，隨著美中貿易戰線拉長，經濟衰退風險日益升高，高盛分析師群下修美國第4季經濟成長預測至1.8%。美銀今天出爐的報告預測，未來12個月內經濟衰退機率達1/3，多項經濟指標「亮黃燈」。

美中貿易戰打得難分難解之際，人民幣走勢成為投資人另一關注焦點。

隨著人民幣兌美元走弱，中國官方設定的人民幣兌美元中間價跟著「破7」，12日來到7.0211元兌1美元。眼見人民幣貶值有助抵銷關稅衝擊，美國上週宣布中國為匯率操縱國，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）並警告中國如促貶人民幣，華府將強力還擊。（編輯：王永志）1080813