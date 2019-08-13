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日圓受國際動盪帶動走升 兌新台幣創33月新高

最新更新：2019/08/13 18:04
根據台銀最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣13日盤中飆至0.3029元，再度刷新33月以來新高。（中央社檔案照片）
根據台銀最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣13日盤中飆至0.3029元，再度刷新33月以來新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北13日電）美中貿易戰持續加溫且香港與阿根廷的政治情勢動盪，哈日族意外成為戰火下的受害者。根據台銀最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣盤中飆至0.3029元，再度刷新33月以來新高。

暑假將進入尾聲，不少家長把握時間帶孩子出門旅遊，然而，隨著美中貿易戰升溫，日圓兌美元也持續進逼105日圓大關，資金持續流向日圓避險，使得近期日圓兌新台幣持續走升，今天再度刷新近期的高點，讓去日本旅遊變更貴。

富邦金首席經濟學家羅瑋受訪指出，昨天發生香港機場關閉與阿根廷總統大選預測結果出爐，兩項國際事件造成投資信心動盪，因此，熱錢轉往較為安定的日圓避險，帶動日圓明顯走升，除此之外，美中貿易戰也持續影響全球景氣，對日圓走升也有影響。

羅瑋觀察，在這些情況影響之下，未來日圓很有可能持續升值。不過，即便日圓兌美元突破105日圓的防線，之後應該會在103日圓到105日圓之間徘徊，不會逼近100日圓。

羅瑋分析，日本在10月將會調升消費稅，加上整體經濟環境不如過往，因此日本央行應該會積極干預，避免日圓過於強勢走升，藉此穩定經濟情況。

近期日圓兌換新台幣的低點發生在今年4月17日，匯率落在0．2789元。以新台幣10萬元兌換日圓，可換得35萬8551日圓。若用今天匯率兌換，僅換得33萬141日圓，相差2萬8410日圓。適逢暑假，這個差額可以供兩大兩小的四口之家，購買大阪環球影城一日門票後，還會剩下一些零錢。（編輯：郭萍英）1080813

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