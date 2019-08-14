政治獻金查閱平台上線 韓國瑜107年收近1.3億

（中央社記者顧荃台北14日電）監察院建置「政治獻金公開查閱平台」今天上線，上網就可查參選人政治獻金收支細項，其中高雄市長韓國瑜去年九合一選舉收到政治獻金約新台幣1.3億元，台北市長柯文哲約4400萬元。

韓國瑜政治獻金備受各界關注，根據今天公布的平台資料顯示，韓國瑜去年九合一選舉的政治獻金收入總計為1億2914萬9779元，其中包括個人捐贈收入高達2萬2443筆、總計1億849萬0135元；營利事業捐贈收入183筆、1315萬3575元；政黨捐贈收入300萬元等。支出總額1億1408萬5719元，其中支出最高的是宣傳費用7364萬3115元，第二是集會支出2087萬5208元，結餘1519萬5060元。

韓國瑜的競選對手、行政院副院長陳其邁則收入6542萬5721元，其中包括個人捐贈776筆、共2721萬4316元；營利事業捐贈146筆、共3347萬3060元；政黨捐贈收入300萬元等。支出總額7178萬2304元，結餘為負額635萬6583元。

另外，柯文哲收入4405萬3640元，其中個人捐贈就占4286萬4472元、共2萬6737筆；支出5588萬4781元，結餘負1183萬1141元。國民黨台北市長候選人丁守中收入6834萬3949元、支出7249萬4357元，結餘負415萬408元。民進黨候選人姚文智收入5637萬8893元、支出7072萬470元，結餘負1434萬1577元。

監察院秘書長傅孟融指出，過去政治獻金僅公開收支總額，若要查詢細項須到監察院查詢，相當不便。監察院依去年修正施行的政治獻金法相關規定，建置「政治獻金公開查閱平台」，今天正式上線，民眾可直接透過該平台，不需要到監察院申請查閱，即可查詢瞭解各政黨、政治團體或擬參選人政治獻金捐贈收入的來源及支出對象。

傅孟融表示，政治獻金公開查閱平台目前提供查詢服務的資料範圍為107年地方公職人員九合一選舉中，擬參選人申報的政治獻金會計報告書計2241件、共54萬4283筆。

監察院指出，依據政治獻金法規定，擬參選人賸餘的政治獻金，可以自申報起使用4年，並逐年辦理申報，未來也會公開在平台上；未來第9屆台北市立法委員等補選、105年立法委員選舉等擬參選人賸餘政治獻金，及107年度政黨、政治團體申報的會計報告書，也將陸續於法定期間內公開供各界查詢。（編輯：張均懋）1080814