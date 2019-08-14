紅襪塞爾奪生涯2000次三振 大聯盟史上最快

（中央社克里夫蘭13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天在客場以7比6擊敗克里夫蘭印地安人，紅襪先發投手塞爾不僅賞給對手12次三振，他更成為大聯盟史上最快奪下生涯2000次三振的投手。

30歲的塞爾（Chris Sale）用了1626局達成生涯2000次三振里程碑，打破「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）在2002年創下的1711.1局最速紀錄，成為大聯盟史上最快完成2000K的投手。

1局下塞爾連續送出3次三振，3局下投出一顆時速81英里滑球讓印地安人第2棒打者麥卡多（Oscar Mercado）揮棒落空，奪下大聯盟生涯第2000次三振。

塞爾今天主投6.2局被敲5支安打，包括2發全壘打，失掉5分其中3分是自責分，但狂飆12次三振，展現過人K功。

紅襪打線今天也表現不俗，年僅22歲的第2棒打者德佛斯（Rafael Devers）繳出6打數6安打、其中4支是二壘安打的驚人表現，成為大聯盟史上首位單場敲出至少6安且其中至少4支二壘安打的球員。

但印地安人打線也不遑多讓，第3棒打者桑塔納（Carlos Santana）和第4棒打者雷耶斯（Franmil Reyes）分別在4局下與6局下開轟，9局下又敲回1分，將比數追成6比6平手，雙方進入延長賽。

紅襪第9棒打者布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）旋即在10局上扛出超前比分的陽春砲，終場紅襪就以7比6險勝。紅襪牛棚投手沃克曼（Brandon Workman）投1局挨2安失1分，收下個人本季第9勝。

印地安人先發投手克萊芬哲（Mike Clevinger）主投4.2局被敲11安，失掉4分且全是自責分。牛棚投手魏特準（Nick Wittgren）投1局挨2安失1分，苦吞個人本季首敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080814