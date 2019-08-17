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減稅小確幸 基本生活費可望上調至17.5萬

最新更新：2019/08/17 16:49
財政部每年年底都會依據主計總處公布的數據套入公式後，計算每人基本生活費，做為來年報稅時減免的依據之一。（中央社檔案照片）
財政部每年年底都會依據主計總處公布的數據套入公式後，計算每人基本生活費，做為來年報稅時減免的依據之一。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北17日電）財政部每年年底都會依據主計總處公布的數據套入公式後，計算每人基本生活費，做為來年報稅時減免的依據之一。根據最新數據計算，基本生活費可望上調至新台幣17.5萬元。

財政部賦稅署副署長吳蓮英今天接受中央社訪問時指出，調整基本生活費是依照「納稅者權利保護法」的規定執行，該法明定基本生活費額度是主計總處公布，最新全國每人可支配所得中位數的60%。

日前主計總處公布最新全國每人可支配所得中位數為新台幣29.2萬元，套入公式計算後，得到17.52萬元，由於過往都會四捨五入至千位，因此最終得出的基本生活費額度為17.5萬元，較現行的17.1萬元，增加了4000元。

對於外界先幫財政部計算出調整幅度，吳蓮英表示，財政部每年會在年底時公布正式的計算數字，因此現階段對於17.5萬元這個數字無法做出評論。不過她提到，雖然法條說明額度應每兩年檢討，但實際上會每年檢討調整。

財政部官員私下表示，計算公式是固定的，因此只要主計總處公布的數字沒有問題，屆時官方依此算出後的數字應該會和外界計算的答案差不多。根據過往的資料顯示，民國106年的基本生活費額度為16.6萬元、107年為17.1萬元。（編輯：楊玫寧）1080817

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