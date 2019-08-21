徐永明掌時力面臨內憂外患 泛綠整合現隱憂

（中央社記者王揚宇台北21日電）時代力量立法院黨團總召徐永明今天獲選接任黨主席，隨明年大選腳步逼近，時力面臨黨內路線紛爭、民眾黨爭奪立委席次、與民進黨整合等內憂外患，挑戰嚴峻。

時代力量因路線問題，爆發內鬨，立委林昶佐、洪慈庸陸續退黨，邱顯智也辭去黨主席。儘管時力13日決策委員會中做出全力慰留邱顯智的決議，但台北市議員、時代力量決策委員林亮君16日宣布參選黨主席，但林亮君卻在20日的決策會議票數未過半遭否決。

而在同日，邱顯智於臉書發文表示不考慮回任主席下，並點名徐永明接任。決策委員會今天投票，徐永明以7票擊敗林亮君的5票，獲選黨主席。

學者出生的徐永明曾在獨派色彩濃厚的新台灣國策智庫擔任民調中心主任，過去和綠營素有互動，2015年一度傳出將獲民進黨徵召參選立委，但後來並未成真。

加入時力出任不分區立委後，徐永明和前黨主席黃國昌被視為時力主戰派，與民進黨在許多政策和議事上屢屢意見相左，甚至衝突。在2020大選中，黃國昌主張時力不當小綠，徐永明也曾拋出自提總統人選。

儘管邱顯智先前曾和民進黨主席卓榮泰達成立委選舉整合初步共識，但由於時力這段期間權力核心真空，民進黨已在時力提名的台北市松山信義區提名市議員許淑華，加上還有淡水區等多個強碰選區迄今未能處理，雙方協議看似已經觸礁，且黃國昌不選汐止後，還隔空批評民進黨淡水區立委呂孫綾，更增添泛綠緊張關係。

徐永明接下來怎麼和民進黨談整合，或是將走自己的路，備受矚目，也牽動時力2020選情以及未來發展。

不僅有和民進黨的整合問題，如同黃國昌所說，台灣民眾黨對時代力量衝擊最大，如何面對民眾黨，更是徐永明接下黨魁棒子的嚴峻挑戰。

時力內部的路線問題，最主要因素就是是否支持總統蔡英文競選連任，日前包括林亮君等市議員在黨內連署串連，呼籲表態力挺，但黨內並未具體結論，隨著抱持同立場的林昶佐、洪慈庸退黨，徐永明接任黨主席，未來如何與黨內友綠派間取得平衡，避免再有民代出走，是時力能否持續發展的關鍵。（編輯：蘇龍麒）1080821