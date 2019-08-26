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女子走在南港車站軌道被火車撞死 家屬稱恐發病所致

最新更新：2019/08/26 18:40
新北市一名50歲王姓女旅客26日下午在台北南港車站因故跳下月台，遭區間車撞擊，送醫急救後宣告不治。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年8月26日
新北市一名50歲王姓女旅客26日下午在台北南港車站因故跳下月台，遭區間車撞擊，送醫急救後宣告不治。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年8月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）新北市一名50歲王姓女旅客今天下午在台北南港車站因故跳下月台，遭區間車撞擊，送醫急救後宣告不治，經查司機員酒測值為零，家屬表示王女當下恐因罕見疾病發作所致。

北市警消獲報指出，今天下午近3時許在南港車站第一月台第一車位置，發生一名王姓女旅客不明原因行走在軌道上，遭區間車撞擊後無呼吸心跳，立即派員協助送三軍總醫院搶救及處理。

根據警方調查了解，朱姓司機員表示，列車進站時看見王女站立於軌道區域，因緊急煞車不及而撞擊上；王女當場無呼吸心跳，初步研判其頭部受撞擊，由救護人員送至三總急救無效，下午4時17分宣告死亡。

進一步追查發現，王女是在下午2時46分跳下軌道區，並於2時49分遭撞擊噴飛。

王女女兒表示，媽媽因罹患罕見疾病，案發時可能因病發作，進而導致時空錯亂感，才會跳下月台遭列車撞擊。

另查朱姓司機員酒測值為零，蒐證完成後，經檢察官同意於下午4時許恢復列車運行。（編輯：方沛清）1080826

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