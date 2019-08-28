府：美退伍軍團主動且首次邀請台灣總統致詞[影]

總統蔡英文28日透過錄影在「美國退伍軍團協會」年度全國大會發表談話。（影片來源：presidentialoffice YouTube頻道）

（中央社記者顧荃台北28日電）總統蔡英文今天透過錄影在「美國退伍軍團協會」年度全國大會發表談話，總統府發言人丁允恭指出，因該協會敬佩蔡總統捍衛自由、民主價值的決心，主動且首次邀請台灣總統致詞。

蔡總統於美東時間8月27日下午（台北時間8月28日凌晨）以錄影方式，在印第安納州首府印第安納波利斯市（Indianapolis）舉行的美國退伍軍團協會（American Legion）第101屆年度全國大會上，發表重要談話。她說，隔著台灣海峽，面對一個散播假消息挑撥分化的強權，「我們絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知」。

丁允恭表示，美國退伍軍團協會是美國最大退伍軍人協會，會員達200萬人，該協會去年12月赴台北晉見蔡總統，高度敬佩蔡總統捍衛自由、民主價值的決心，特別主動且首次邀請台灣總統參與年會擔任貴賓致詞。

丁允恭指出，歷年美國退伍軍團協會年會均有美國總統或副總統參與，在美國政壇具有崇高地位，受邀擔任貴賓甚為榮譽。今年美國副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）皆出席致詞。

丁允恭說，蔡總統因行程關係，雖然無法親自赴年會致詞，但特別錄製影片，發表台美關係及台灣民主有關談話，並恭賀該協會100週年及第101次大會。蔡總統影片播放在蓬佩奧致詞當天下午，影片觀眾為數千位美國退伍軍人。在影片中總統強調：「只要我在位一天，台灣絕對不會向壓力屈服」。（編輯：紀淑芳）1080828