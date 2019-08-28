府：美退伍軍團主動且首次邀請台灣總統致詞[影]
最新更新：2019/08/28 19:18
總統蔡英文28日透過錄影在「美國退伍軍團協會」年度全國大會發表談話。（影片來源：presidentialoffice YouTube頻道）
（中央社記者顧荃台北28日電）總統蔡英文今天透過錄影在「美國退伍軍團協會」年度全國大會發表談話，總統府發言人丁允恭指出，因該協會敬佩蔡總統捍衛自由、民主價值的決心，主動且首次邀請台灣總統致詞。
蔡總統於美東時間8月27日下午（台北時間8月28日凌晨）以錄影方式，在印第安納州首府印第安納波利斯市（Indianapolis）舉行的美國退伍軍團協會（American Legion）第101屆年度全國大會上，發表重要談話。她說，隔著台灣海峽，面對一個散播假消息挑撥分化的強權，「我們絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知」。
丁允恭表示，美國退伍軍團協會是美國最大退伍軍人協會，會員達200萬人，該協會去年12月赴台北晉見蔡總統，高度敬佩蔡總統捍衛自由、民主價值的決心，特別主動且首次邀請台灣總統參與年會擔任貴賓致詞。
丁允恭指出，歷年美國退伍軍團協會年會均有美國總統或副總統參與，在美國政壇具有崇高地位，受邀擔任貴賓甚為榮譽。今年美國副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）皆出席致詞。
丁允恭說，蔡總統因行程關係，雖然無法親自赴年會致詞，但特別錄製影片，發表台美關係及台灣民主有關談話，並恭賀該協會100週年及第101次大會。蔡總統影片播放在蓬佩奧致詞當天下午，影片觀眾為數千位美國退伍軍人。在影片中總統強調：「只要我在位一天，台灣絕對不會向壓力屈服」。（編輯：紀淑芳）1080828
美國退伍軍團協會小檔案
- 成立時間：
美國退伍軍團協會（American Legion, 簡稱 AL）成立於1919年，為全美最大的退伍軍人組織，總會設在美國印第安納州（Indiana）印第安納波利斯市（Indianapolis），下設區會（Department）及分會（Post）。
目前除於美國50州各設一個區會外，另於哥倫比亞、波多黎各、法國、墨西哥及菲律賓亦設立區會，共計55個區會。AL於各州、郡地區，及海外地區設有分會，全球約1萬4000個分會。各層組織均另設有婦女會、子弟會及青少年子弟會，會員總數近240萬人。在台北設有第49分會，又名陳納德分會，以紀念援華美軍飛行大隊（飛虎隊）的陳納德將軍。
- 主責：
該協會為超黨派的非營利組織，特於華盛頓特區設立華府辦公室，專責與退伍軍人事務部、國會及相關政府部會就退伍軍人權益及法案之推動實施協調聯繫或遊說，政治影響力不容小覷。
- 台灣與美國退伍軍團協會關係：
每年8月台灣國軍退除役官兵輔導委員會都會應邀參加美國退伍軍團協會年會，該協會與台灣退輔會的交流超過半個世紀。