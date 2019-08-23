總統提八二三精神：守護中華民國台灣一步都不讓

（中央社記者溫貴香金門23日電）總統蔡英文今天表示，八二三的精神就是台澎金馬是生命共同體，國人團結、國家一體；當我們紀念八二三，不要忘記八二三精神，守護中華民國台灣，一步都不會退讓。

總統上任後第一次到金門太武山公墓，主持「八二三戰役61周年」公祭暨追思活動，由國防部長嚴德發、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、陸軍司令陳寶餘上將、金防部指揮官賀政中將與金門縣長楊鎮浯陪祭，向英勇殉國將士們上香、獻花表達哀悼與緬懷。

總統會後表示，61年前先人，不分先來後到、不分族群、不分軍民歷經八二三砲戰與試驗，共同守護中華民國台灣，沒有當年八二三的浴血奮戰，就沒有自由民主的中華民國台灣；八二三的精神就是台澎金馬是生命共同體，國人團結、國家一體，現在必須守住這個得來不易自由、民主的台灣與生活方式、以及共同捍衛中華民國台灣的主權。

總統說，和平需要國防，國際局勢瞬息萬變，我們有決心與信心保護與守護台灣民主、自由與主權，且會對區域和平穩定做出貢獻，相信每一個人都是國軍的後盾，有了堅實的國防，我們勇敢自信站在民主自由的最前線。

總統表示，當我們紀念八二三的時候不要忘記八二三的精神，要守護中華民國台灣、一步都不會退讓。（編輯：黃國倫）1080823

總統蔡英文（中）上任後23日首度赴金門太武山忠烈祠出席「八二三61週年中樞紀念儀式」，向英勇殉國將士們上香表達哀悼與緬懷。中央社記者郭日曉攝 108年8月23日

總統蔡英文（右）23日上午到金門太武山忠烈祠出席「八二三61週年中樞紀念儀式」，慰問八二三砲戰遺族家屬。中央社記者郭日曉攝 108年8月23日