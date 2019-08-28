蘇貞昌：推展文化外交 南島論壇投入7.4億

行政院長蘇貞昌28日表示，政院已核定「南島民族論壇六年計畫」，投入預算經費新台幣7.4億元。圖為原民團體在2018年南島民族論壇開幕式表演。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北28日電）行政院長蘇貞昌今天說，學者考證認為台灣是南島語族的起源地，這是推展南島文化外交、爭取國際空間的重要核心。行政院已核定「南島民族論壇六年計畫」，投入預算經費新台幣7.4億元。

行政院晚間發布新聞稿，蘇貞昌今天主持「行政院原住民族基本法推動會第11次委員會議」。

蘇貞昌在會中聽取「南島民族論壇推動情形」報告後表示，依據語言學者、考古學者所提出的「台灣原鄉論」，認為台灣正是南島語族的起源地，這是台灣推展南島文化外交、爭取國際空間極為重要的核心。行政院已於3月19日核定「南島民族論壇六年計畫（109年-114年）」，包括基礎型會務建構、南島民族論壇等，預算經費7億4000萬元。

原民會指出，107年8月1日啟動「南島民族論壇」常設組織，做為南島民族間合作及交流的國際平台。今年度「南島民族論壇」優先推動工作包括帛琉總部及台北秘書處設置、召開本年執行委員會議等。未來將保持與各會員聯繫溝通，並持續參與太平洋區域重要會議與活動，例如2020年太平洋藝術節、太平洋傳統領袖高峰會等。

對於「原住民族語言現況與復振」報告，蘇貞昌表示，自總統蔡英文上任後，106年公布施行「原住民族語言發展法」、107年完成「財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例」立法，15年來未修正的「原住民族教育法」，也於108年完成修正，且原民會族語復振預算也從106年1億1000多萬元，大幅增加至108年5億多元。

蘇貞昌說，除了學校課程的制度性學習外，也請原民會、教育部及相關部會，結合地方政府，就委員所提意見及目前實施尚待精進之處進行盤點，並運用有效方法及成功案例推動，以利族語存續推廣活用，讓孩童快樂學習，進而促進對族語認同。

蘇貞昌表示，政府對於原住民族非常重視，不僅通過相關法案，預算也大幅增加。他13年前擔任行政院長時，曾主持第1次原基法推動會委員會議，如今時隔13年，又再度擔任會議召集人，本屆委員為重新聘任，期許能繼續保障原住民族權利。

蘇貞昌指出，當年的推動會，行政院將原住民族土地業務主管機關權責，從主管原住民保留地業務17年的內政部，移轉至原民會。行政院極為重視委員所提意見，蔡總統上任後，於總統府成立原住民族歷史正義與轉型正義委員會，目前已召開10次會議，過去3年原推會也召開8次委員會議，透過會議的列管與協調，原基法89項配套法案達成率已達92.1%。（編輯：林興盟）1080828