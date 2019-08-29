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鐵路警察李承翰遭刺殉職
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰7月3日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭54歲鄭姓男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，隔天上午仍宣告不治。
鐵路警察李承翰遭刺殉職
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鐵路警察李承翰遭刺殉職1/21

涉刺死鐵路警凶嫌有逃亡之虞 法院裁定續押

最新更新：2019/08/29 19:40
鐵路警察李承翰（右2）7月3日遭乘客持刀刺殺，行凶的54歲鄭姓男子（右3）被依殺人罪嫌起訴。（民眾提供）
鐵路警察李承翰（右2）7月3日遭乘客持刀刺殺，行凶的54歲鄭姓男子（右3）被依殺人罪嫌起訴。（民眾提供）

（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）鐵路警察李承翰7月3日遭乘客持刀刺殺，嘉義地檢署依殺人罪嫌起訴行凶鄭姓男子，被告鄭男今天移審嘉義地方法院，法官認為被告有逃亡之虞，且造成社會恐慌，予以繼續羈押。

台南市鄭姓男子7月3日搭乘火車，被控持新購買的刀子刺殺鐵路警察李承翰腹部死亡，嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部，有致命可能，仍不違反本意，昨天依殺人罪嫌起訴。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天表示，被告鄭姓男子被控殺害鐵路警察案件今天移審到嘉義地方法院，承審法官於下午開羈押庭，被告經訊問後，坦承犯行，大都能理解法官所詢問的問題，不至於文不對題，只是有時應答時會「碎碎唸」。

洪裕翔指出，承審法官認為被告雖有固定住居所，但他坦言如當初搭車前往台北後，就不敢回家；被告又於乘車時逃票，還一度逃到其他車廂，有逃亡之虞。另考量被告犯行重大，造成社會大眾恐慌，如未羈押，對社會秩序影響大，因此，認為有羈押被告必要，但不禁止接見通信。（編輯：謝雅竹）1080829

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