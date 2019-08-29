獨家／黃之鋒擬9月初訪台 拜會民進黨

（中央社記者溫貴香台北29日電）中國官媒將香港眾志秘書長黃之鋒列為「港獨頭目」，由交通部長林佳龍所成立的光合教育基金會預計9月初將邀請黃之鋒訪問台灣，黃之鋒此次台灣行將拜會民進黨。

中國官媒將香港眾志秘書長黃之鋒列為「港獨頭目」，黃之鋒日前接受美國之音（VOA）專訪時，回應了外界對反送中示威和香港年輕世代的一些疑惑。

黃之鋒說，他並不主張香港獨立，而是尋求香港的自由選舉；他並說，香港年輕一代看到北京打壓基本人權，所以不認同自己是中國公民。

民進黨發言人李晏榕被詢及民進黨是否邀請黃之鋒訪問台灣一事表示，黃之鋒是由光合教育基金會邀請，不是民進黨邀請，但預計將拜會民進黨。

光合教育基金會表示，基金會曾於7月舉辦「凝望傷城－香港回歸22週年」，邀請香港議員梁穎敏訪台，民進黨副秘書長、太陽花學運領袖林飛帆與談，周奕成主持，台中講座座無虛席，參與講座的來賓及光合之友，紛紛希望基金會持續舉辦相關活動，關心香港政局與港台關係。基金會遂再邀請黃之鋒等人訪台，希望與台灣朋友再次深入對談。黃之鋒一行另有參訪各界行程，則由他們自行規劃安排。（編輯：楊凱翔）1080829