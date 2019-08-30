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黃之鋒突被警方逮捕
香港著名社運人士、香港眾志秘書長黃之鋒30日上午遭警方逮捕，目前罪名不明。此外，較知名的反送中參與者陳浩天、周庭也被捕。在831反送中遊行前，港警大抓捕，引起關注。
黃之鋒突被警方逮捕
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黃之鋒突被警方逮捕5/6

黃之鋒被抓 李俊俋：高壓逮捕撐不出香港自由民主

最新更新：2019/08/30 12:22

（中央社記者王揚宇台北30日電）針對香港政黨眾志祕書長黃之鋒等人今天遭警方逮捕，民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，香港當局若採用高壓逮捕，以鎮壓方式，不與香港人民對話，是撐不出香港的自由民主與人權。

香港反送中運動以來已拘捕約900人；綜合港媒報導，黃之鋒今天早上7時30分左右在前往地鐵海怡半島站途中被警方逮捕，同時間，眾志成員、曾參加立法會議員選舉但被取消資格的周庭也在家中被捕，2人都被押到警察總部接受調查。

對此民進黨立法院黨團發布新聞稿表示，香港反送中運動展現出草根民主的力量，其所追求的人權自由，逾百萬的香港人民持續走上街頭予以肯認及支持，不懼暴力鎮壓持續站上街頭，尋求的不就是要香港當局正視及回應香港人民的訴求。

此外，香港當局應儘速與香港社會對話，而不是採取恐嚇、鎮壓、逮捕等，以營造白色恐怖來壓制民意。香港當局以暴力鎮壓，乃至展開高壓逮人，這與民主自由是奠基於人權相違。

李俊俋指出，民主、自由、人權是最基本的普世價值，沒有免於恐懼的自由，沒有異議的自由，乃至沒有人身安全的基本保障，要靠高壓逮捕等手段，絕對撐不出香港的自由民主與人權。（編輯：紀淑芳）1080830

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