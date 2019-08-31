總統肯定漢翔致力F16升級構改 強化空軍戰力

總統蔡英文31日到漢翔公司參訪，肯定漢翔公司為F-16戰機進行升級構改的工作，期許未來順利完成F-16構改任務，不僅強化國防能力，也提升中華民國空軍戰力。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北31日電）總統府今天表示，總統蔡英文昨天到漢翔公司參訪，肯定漢翔公司為F-16戰機進行升級構改的工作，期許未來順利完成F-16構改任務，不僅強化國防能力，也提升中華民國空軍戰力。

總統府上午發布新聞稿表示，總統昨天下午前往台中參訪漢翔公司，總統抵達後，首先在漢翔公司董事長胡開宏陪同下，視導A、B棚廠，了解F-16升級構改的計畫與功能。

總統致詞時表示，她在參訪及簡報的過程中，有跟兩位來自洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司的朋友們交換意見，他們認為，在這裡的團隊是世界最好的團隊之一，有比較資深的員工，也有年輕人，且有不同訓練的背景，深具多樣性，組成一個很好的團隊，來執行國家最重要的任務。

總統說，事實上，這項任務帶給大家更多的挑戰，將來一波又一波新的挑戰出現時，整個國家就靠團隊把國家航太的能量撐起來，不只替現役飛機做構改，將來還可以做維修，甚至於在能量擴大之後，國機國造的工程也可以做得更好。

總統表示，很高興來自洛克希德．馬丁公司的認證，漢翔是「很棒的團隊」。

總統指出，國家的主權與和平，靠的從來就不是妥協，更不是退讓，而是要靠堅實的國防能力，才能確保和平的存在。

她說，2016年執政以來，就積極推動國防自主，將國防納入產業的一環，不僅強化國防能力，也促進產業發展，創造出許多就業機會，也給新世代的人才帶來具挑戰性的任務。

總統說，為了實踐國機國造和F-16的構改任務，漢翔公司新聘員工已經超過1300位，不僅為台灣航太產業打下未來發展基礎，也為地方帶來很多的機會。

總統表示，推動「國防自主」的路不好走，但是面對現在種種挑戰，要捍衛主權，維護區域和平，不論有多大的困難和挑戰，一定會堅持走下去。

總統提到，過去漢翔曾經是亞太民主國家戰機研製的先驅，但自從IDF之後，卻因為沒有充分落實國防自主，導致漢翔的研製能量流失，因此，她堅持要讓漢翔重新成為台灣之光，恢復漢翔的研製能量。

目前漢翔有超過7000位同仁，努力投入國防自主的工作。總統說，國機國造是政府既定的政策方向，這次F-16構改工作完成之後，中華民國空軍戰力將有所提升，而漢翔員工經過構改工作的訓練後，漢翔的研發、維修能量，也會顯著提升。

總統說，董事長胡開宏的兒子胡家榮技術員也來到漢翔，他在中科院工作，父子兩人都在為國防自主而努力，也期許共同為國防自主打造未來。（編輯：郭萍英）1080831