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貝雷蒂尼闖美網男單8強 義大利史上第2人

最新更新：2019/09/03 10:12

（中央社紐約2日綜合外電報導）貝雷蒂尼今天擊敗俄羅斯對手盧布列夫，成為歷來第2位闖進美國網球公開賽男單8強的義大利選手。德國新星茲韋列夫則在16強賽敗給阿根廷好手史瓦茲曼。

大會第24種子貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）以6比1、6比4、7比6（8/6）擊敗世界排名第43的盧布列夫（Andrey Rublev），首度闖進大滿貫賽8強，也是歷來第2位打進美網男單8強的義大利選手，42年前同胞巴拉薩堤（Corrado Barazzutti）挺進美網4強。

23歲的貝雷蒂尼說：「真是太瘋狂了。我現在還是難以置信。我得沉澱幾小時去理解發生了什麼事。」他接下來將迎戰大會第13種子法國好手蒙菲爾斯（Gael Monfils）。

貝雷蒂尼說：「我真是開心。看我的團隊和家人在這裡並且喜極而泣，對我來說真是不可思議。」

同屬新生代的大會第6種子茲韋列夫（Alexander Zverev）今天拿下首盤，但未能延續氣勢，終場6比3、2比6、4比6、3比6敗給史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。

茲韋列夫今年打出個人美網最佳戰績，但今天出現17個雙發失誤、65記非受迫性失誤，還因爆粗口被罰1分，終場吞敗16強止步。史瓦茲曼3年來第2度晉級美網8強。

史瓦茲曼下一場對手將是西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）或克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）。大會第2種子納達爾和第22種子西里奇稍後爭奪8強門票。

蒙菲爾斯稍早以6比1、6比2、6比2淘汰西班牙選手安杜哈爾（Pablo Andujar），生涯第4度進軍美網8強。蒙菲爾斯說：「我很開心，感覺很棒，我擊球力道很強，發球也不錯。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1080903

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