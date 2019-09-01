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美網公開賽 德國好手茲韋列夫首度晉級16強

最新更新：2019/09/01 19:24

（中央社紐約31日綜合外電報導）德國網球好手茲韋列夫今天經歷一番苦戰，以6比7（4/7）、7比6（7/4）、6比3、7比6（7/3）力克斯洛維尼亞的貝德尼，首度晉級美國公開賽男單16強。

第6種子茲韋列夫（Alexander Zverev）前2輪賽事都打滿5盤才決勝負，按照賽程，他8強賽可能對手是3度於美網摘冠的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）。

茲韋列夫說：「這是首次晉級第2週賽事。顯然到了第4輪了，我真的不希望就此打住，我要繼續向前。」他下輪比賽將與第20種子阿根廷好手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）對陣。

這場比賽茲韋列夫遭遇世界排名第80的貝德尼（Aljaz Bedene）仍打得相當辛苦，總計耗費3小時36分才見高下，比前兩場比賽的五盤大戰耗費更久時間。

茲韋列夫最後一盤搶7時拿下最後7分中的6分結束了比賽。本屆美網籤表下半部的晉級者中，他的種子排名第2高，僅次於納達爾。

22歲的茲韋列夫全場共轟出25記愛司球，首次發球即得分的成功率達80%，總計兩人4度交手都是茲韋列夫技高一籌。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080901

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