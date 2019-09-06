書店募款24小時內將達標 林榮基內心撼動盼致謝

香港銅鑼灣書店前店長林榮基的「重啟書店」線上募款5日晚間啟動，約18個小時已募得逾250萬元，預計6日即可達標。（圖取自「重啟書店」線上募款網頁flyingv.cc）

（中央社記者繆宗翰台北6日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基的「重啟書店」線上募款昨晚啟動，約18個小時已募得逾250萬元，預計今天內即可達標。他下午撰文表示，內心十分撼動，希望有當面致謝的機會。

「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由的靈魂而開」的眾籌計畫，5日晚間8時在線上募款平台flyingv正式啟動，預計在11月5日前籌募新台幣280萬元資金。募款開始後一個半小時，已達到目標的1/10；截至6日下午2時，已募得超過250萬元。

林榮基下午1時許在臉書（Facebook）粉絲專頁「銅鑼灣書店－台灣重啟」發表公開信感謝各界支持，並表示自己63歲了，在此之前並不知道如何群眾集資，感謝台灣朋友與平台方的幫忙。

他寫道：「昨日一夜，我宛如看見曾經為我走上街頭的朋友，以及這5個多月來挺身反抗的香港人民，內心十分撼動，感激之情難以言表，將來請給我當面感謝的機會。」

林榮基也在信中提到，這段時間在新聞上看見，「抗爭的年青人被暴打，跟多數人一樣，久難入眠，憤怒又無奈。很佩服他們，面對強權，永不言敗」。

他表示，自己能夠做的是「當有人被迫過來（台灣），我樂意與他們接觸，提點意見，僅此如而。患難相扶，該也是香港精神，我還能做到。感謝你們，讓我更有信心完成此事」。

2015年10月底，林榮基和銅鑼灣書店的老闆、員工等5人先後失蹤，最後確定被北京當局逮捕，陸方指控他們在中國大陸非法經營書籍銷售。

林榮基在中國大陸被扣押近8個月，直到2016年6月，才在監控人員的交換條件下，獲准回港。但他並未按約定返回中國大陸，因此陸方仍然以「違法經營書籍銷售」通緝他。

香港政府修訂「逃犯條例」，遭陸方通緝的林榮基擔憂，一旦修訂方案落實，可能會被引渡到中國大陸受審。因此，他4月25日搭機來台，計劃在台求職、定居，並重建銅鑼灣書店。（編輯：周慧盈）1080906