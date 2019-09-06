平交道停留約40秒 小客車遭撞翻駕駛不治[影]

台鐵421次台東往樹林太魯閣列車6日下午行經花蓮市與吉安間的中華路平交道時，撞上一輛卡在平交道的小客車，造成小客車翻覆，小客車何姓駕駛經搶救不治。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 108年9月6日

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮市中華路平交道今下午2時許發生一起小客車疑似闖越平交道，遭太魯閣號撞翻，駕駛傷重不治。現場監視器畫面顯示，小客車停留在平交道上約40秒，鐵路警察正調查事發原因。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶表示，小客車54歲何姓駕駛當場無生命跡象，送醫後仍宣告不治，就現場監視器畫面顯示，車輛停在平交道，柵欄放下後不知為何沒有逃離，直到太魯閣號撞上。

陳家慶指出，火車通過前，平交道會先亮燈、響鈴6至8秒後，才會放下柵欄，何姓駕駛闖入平交道後，為何停在平交道上，仍在調查。

陳家慶呼籲用路人，若在平交道遇到車輛故障，第一個動作就是下車按緊急按鈕，若還有時間，再把車子推離軌道，若緊急到連按鈕的時間都來不及，就盡快逃離。

受事故影響，現場封閉約1小時，下午3時27分放行恢復通車，台鐵統計，事故總計影響7列次、旅客1865人。（編輯：唐聲揚）1080906