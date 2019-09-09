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納達爾美網5盤擒伏梅迪維夫 大滿貫第19冠到手[影]

最新更新：2019/09/09 09:34
西班牙猛將納達爾（圖）8日在美國網球公開賽男單決賽鏖戰5盤，擒伏俄羅斯新秀梅迪維夫，勇奪生涯第19座大滿貫賽冠軍。（圖取自facebook.com/usopentennis）
西班牙猛將納達爾（圖）8日在美國網球公開賽男單決賽鏖戰5盤，擒伏俄羅斯新秀梅迪維夫，勇奪生涯第19座大滿貫賽冠軍。（圖取自facebook.com/usopentennis）

（中央社紐約8日綜合外電報導）西班牙猛將納達爾今天在美國網球公開賽男單決賽鏖戰5盤，終場7比5、6比3、5比7、4比6、6比4擒伏俄羅斯新秀梅迪維夫，勇奪生涯第19座大滿貫賽冠軍。

33歲的納達爾（Rafael Nadal）和23歲的梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）一較高下，納達爾拿下前兩盤，梅迪維夫後來居上，逼入第5盤決勝。

納達爾決勝盤率先破發，取得3比2領先，雙方一陣你來我往廝殺後，納達爾以6比4勝出，最後成功抱回生涯第4座美網金盃，未來再下一城就能追平費德瑞（Roger Federer）、山普拉斯（Pete Sampras）及康諾斯（Jimmy Connors）的公開賽年代5冠紀錄。

納達爾如今大滿貫賽19冠，僅次於瑞士名將費德瑞的20冠紀錄。

納達爾和梅迪維夫先前唯一一次交手是在上個月的蒙特婁羅傑斯盃（Rogers Cup）男單決賽，納達爾當時也是擊敗梅迪維夫封王。不過納達爾在隔週的辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）缺席，梅迪維夫則成功奪冠。

梅迪維夫這次首度闖進大滿貫賽單打決賽，無緣成為自2000年沙芬（Marat Safin）稱霸美網以來第一位拿下美網金盃的俄國人。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080909

影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道
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