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挪威選手戴埔鹽順澤宮帽三鐵奪冠 信眾搶拿送光

最新更新：2019/09/09 12:43
挪威選手艾登（圖）頭戴「埔鹽順澤宮」鴨舌帽拿下法國鐵人三項冠軍，這頂帽子來自彰化縣埔鹽鄉順澤宮，廟方人員表示帽子已被索取一空。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）
挪威選手艾登（圖）頭戴「埔鹽順澤宮」鴨舌帽拿下法國鐵人三項冠軍，這頂帽子來自彰化縣埔鹽鄉順澤宮，廟方人員表示帽子已被索取一空。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）

（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）挪威選手艾登（Gustav Iden）戴「埔鹽順澤宮」帽拿下法國鐵人三項冠軍，廟方人員說，消息曝光後，很多信眾、考生索取帽子，今天已送完，已緊急加訂1000頂，最快3、4天完成。

挪威選手艾登（Gustav Iden）參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽（IRONMAN 70.3 World Championship）以3小時52分35秒成績奪冠軍，由於Gustav Iden衝線時頭戴的帽子以中文繡寫「埔鹽順澤宮」，台灣網友眼尖發現帽子來自彰化縣埔鹽鄉宮廟，稱讚簡直是「台灣之光」。

有國外網友提到，艾登先前在東京參加測試賽在街頭撿到這頂帽子，並認為若妥善照顧帽子，就會帶來好運，因此，這次參加法國尼斯鐵人比賽就繼續戴這頂帽子，結果順利奪下冠軍。

許多台灣網友得知，紛紛透過電話或網路留言詢問埔鹽順澤宮「是否有賣帽子」、「帽子還有嗎」。順澤宮總幹事陳守欽今天說，消息曝光後許多人詢問，有信眾、有考生，甚至還有人從台北、台中來拿，由於帽子1年只製作約500頂，已被索取一空，將討論是否追加。

埔鹽順澤宮位在彰化縣埔鹽鄉埔鹽村，奉祀北極玄天上帝。陳守欽表示，順澤宮是埔鹽鄉地方大廟，信眾分布各年齡層，但仍以老人家居多，信眾若要帽子、平安符等物品，廟方都會發送，他也不清楚為何這頂帽子出現日本東京街頭，可能有信眾帶出國遺失。

雅言文化創辦人顏擇雅透過臉書（Facebook）表示，彰化已成功發展出馬拉松產業，馬拉松進行時全縣都會參與，沿途設補給站，可以想像「這頂帽子一定來自宮廟贊助的補給站」，對此，陳守欽指出，順澤宮不曾贊助跑步、馬拉松、鐵人三項比賽，而是以辦理、支持地方公益活動為主。（編輯：林沂鋒）1080909

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