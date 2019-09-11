iPhone新款亮相 鴻海早盤小漲市值站穩兆元

蘋果於美西時間10日發表3款新iPhone，帶動主要合作夥伴鴻海早盤股價小漲，法人預估鴻海第3季業績有望超過新台幣1.35兆元，上看1.4兆元。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）蘋果今天發表新3款iPhone，主要合作夥伴鴻海早盤股價最高來到74.8元，小漲0.94%，市值來到新台幣1.03兆元。

蘋果今天推出搭載雙鏡頭的iPhone 11，以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。市場預期，鴻海仍將是蘋果新款iPhone主要代工組裝夥伴。

展望第3季，法人預估鴻海業績有機會超過新台幣1.35兆元，上看1.4兆元，較第2季成長15%以上，上看19%，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季新iPhone產品出貨準備。

觀察出貨表現，天風國際證券分析師郭明錤預估，3款新iPhone在今年下半年出貨量可能較去年同期衰退5%到10%，出貨量約6500萬支到7000萬支。不過由於舊款iPhone降價後需求增加，預估今年全年iPhone出貨量可到約1億8000萬支。

蘋果今年3月上旬公布前200大供應鏈廠商名單，鴻海集團旗下共有35個據點列入蘋果前200大供應鏈當中，市場一般推測廣東深圳龍華廠區與河南鄭州廠區是鴻海集團組裝iPhone的兩大據點。（編輯：鄭雪文）1080911