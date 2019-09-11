iPhone11價格有驚喜 蘋概股終於來電

（中央社記者韓婷婷台北11日電）蘋果新iPhone亮相，規格升級，價格則較前代低，激勵在新機發表前一天慘遭「大逃殺」的蘋概股終於插上電，由蘋概三王領軍力拚大復活。

蘋概三王大立光、台積電、鴻海今天全數以紅盤開出，大立光漲幅超過2%，8月營收表現超亮眼的鏡頭廠玉晶光以小紅盤開出，昨天相對強勢的機殼廠可成漲幅超過2%，聲學元件廠康控、元件廠優群也有超過1%的表現。

包括台積電、鴻海、臻鼎、台郡、美律、穩懋、正崴等股價早盤漲幅維持在1%內。

蘋果公司（Apple）今天在總部加州古柏迪諾（Cupertino）舉辦的新品發表會，推出iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone11 Pro Max三款新型手機。

這3款手機9月13日開始訂購，20日開賣，包括台灣在內。

iPhone 11配備6.1吋Liquid Retina HD顯示器，後端鏡頭為雙鏡頭，包括1200萬畫素的廣角鏡頭以及1200萬畫素的120度超廣角鏡頭。前端鏡頭為1200萬畫素。

相機搭配「夜間」模式全新功能，可自動開啟，可在低光源環境下拍攝，不用閃光燈。

除了iPhone新功能之外，原本網友們最期待「舊iPhone降價」，沒想到此次新機iPhone 11規格升級，售價卻比前一代iPhone XR便宜。

台灣官網的3款新機售價，6.1吋採用LCD螢幕的iPhone 11售價新台幣2萬4900元起，較去年推出的iPhone XR降低2000元；5.8吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro售價3萬5900元起；6.5吋採用OLED螢幕的iPhone11 Pro Max售價3萬9900元起。

今年最貴機種是iPhone 11 Pro Max的512GB容量版本，售價5萬2400元，較去年頂規iPhone XS Max的512GB容量版本降低500元。（編輯：鄭雪文）1080911