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國民黨大老31人連署登報 籲韓國瑜郭台銘合作

最新更新：2019/09/12 09:49
國民黨榮譽主席連戰、現任黨主席吳敦義及前總統馬英九等31人，12日親筆簽名在報紙刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。（圖翻攝自由時報）
國民黨榮譽主席連戰、現任黨主席吳敦義及前總統馬英九等31人，12日親筆簽名在報紙刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。（圖翻攝自由時報）

（中央社台北12日電）鴻海創辦人郭台銘參選總統態勢漸趨明顯，國民黨榮譽主席連戰、現任黨主席吳敦義及前總統馬英九等31人，今天親筆簽名在報紙刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。

國民黨大老們在連署聲明中表示，2020年總統及立法委員選舉是決定中華民國命運、台灣前途與人民未來的關鍵選舉，不能輕忽、漠視。聲明中強調國民黨經由初選機制產生總統候選人，希望韓國瑜與郭台銘兩人能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心合作。

這四步分別是「進一步」，放棄意氣，相互獻策；「退一步」反省折衷，彼此協調；「讓一步」海闊天空，取得共識；「跨一步」集中全力，爭取勝利。聲明強調，如果做不到這四步，可能會重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面。

聲明最後一段提到，現階段國民黨只有團結、奮鬥，才能拯救中華民國，「全黨、全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半」，這樣中華民國才可重見光明，兩岸重拾和平。

聲明左側還附上連戰、馬英九、前副總統蕭萬長、吳敦義、國民黨榮譽主席吳伯雄等31人的親筆簽名，希望能透過這次的喊話讓全黨團結起來，打破外界黨內分裂的傳言。（編輯：張良知）1080912

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