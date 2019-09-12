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市場氛圍轉佳 新台幣勁揚2角升破31.1元

最新更新：2019/09/12 12:12

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）受美國延後對中國加徵關稅等消息帶動，市場氣氛轉趨樂觀，人民幣等亞幣走揚，帶動新台幣強升，早盤最高一度達31.018元，勁揚2.02角，來到近2個半月高位。

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.053元，升1.67角，成交金額9.14億美元。新台幣兌美元今天開盤價為31.220元，早盤最高31.018元、最低31.225元。

外匯交易員表示，歐洲央行（ECB）今天會召開利率會議，原本預估在最新利率政策結果出爐前，匯市將因市場觀望氛圍而平盤遊走；但隨各種消息釋出，市場氛圍轉好，帶動資金行情持續湧入亞洲新興市場。

外匯交易員指出，外交政策首席鷹派代表白宮國家安全顧問波頓（John Bolton），遭美國總統川普撤職，外界解讀象徵美國外交策略態度轉鴿，川普今天也宣布，延後2週對價值2500億美元中國輸美商品加徵關稅，對外態度看似緩化。

外匯交易員說，早盤受人民幣等亞幣走揚，外資匯入帶動，新台幣以平盤開出後，旋即強升逾1角，並反覆測試31.1元兌1美元大關，至11點成功測破。（編輯：楊凱翔）1080912

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