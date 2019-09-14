文面國寶柯菊蘭病逝 享耆壽97歲

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣14日電）苗栗縣碩果僅存的泰雅族文面國寶柯菊蘭，因肺炎住進加護病房，今天清晨6時許辭世，享耆壽97歲。苗栗縣長徐耀昌得知後，感到不捨，要求苗栗縣社會處等給予家屬必要協助。

2011年9月柯菊蘭（左）家人陪同她出席百人百歲慶百年活動記者會。（中央社檔案照片）

苗栗縣議員黃月娥今天在臉書（facebook）貼文指出，柯菊蘭Yaki（泰雅族對婆婆、祖母尊稱）先前因肺炎住進加護病房，病況一度穩定轉普通病房，前後住院長達100多天。

黃月娥表示，中秋節前夕，她前往苗栗市大千醫院探視柯菊蘭時，呼喊Yaki的名字，柯菊蘭還會張開眼睛回應，但今天清晨就接到柯菊蘭辭世的消息，族人都感到非常難過。

黃月娥說，柯菊蘭一生辛苦，丈夫早逝，但非常有泰雅族風範，相當堅忍，晚年多由孫子、孫媳照料。這次病況惡化，身體水腫嚴重，家人不捨柯菊蘭再受苦，決定讓柯菊蘭安詳地離開。

上午，柯菊蘭已由苗栗市大千醫院派車送回到泰安鄉梅園天狗部落，她的孫子正準備辦理後事。

徐耀昌接受中央社記者電訪時表示，民國105年苗栗縣已將文面登錄為無形文化資產，當時苗栗縣還有簡玉英、柯菊蘭2人，繼去年初簡玉英去世後，如今連僅存的柯菊蘭也辭世，除感到不捨，相信文面國寶將永存於泰雅族及苗栗縣的回憶中。（編輯：戴光育）1080914