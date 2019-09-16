郭台銘稱促成調降簽證費 外交部：沙烏地全球性調整

鴻海創辦人郭台銘16日表示，在他出訪沙烏地阿拉伯期間，感謝沙國王儲親自接待，也爽快答應調降簽證費用。外交部則表示，自14日起，沙國全球性調整各國人士赴沙國各類簽證費用。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、顧荃台北16日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，在他出訪沙烏地阿拉伯期間，感謝沙國王儲親自接待，也爽快答應調降簽證費用。外交部則表示，自14日起，沙國全球性調整各國人士赴沙國各類簽證費用。

郭台銘日前受邀出訪沙烏地阿拉伯，並在返台時表示，此次出訪中東，促成沙烏地阿拉伯同意調降台灣人的簽證費用。沙烏地阿拉伯駐台灣辦事處今天證實已經自即日起對台灣人申請沙國單次入境商務簽證由美金500元調降為81元。

鴻海創辦人郭台銘辦公室今天針對沙烏地阿拉伯調降台灣人申請單次商務簽證費用表示，郭台銘感到欣慰，降低費用只是敲門磚，這種有利國家發展的措施，郭台銘一定堅守台灣價值，全力以赴。

對此，外交部發言人歐江安晚間表示，根據沙國政府有關單位說明，自14日起，沙國全球性調整各國人士赴沙國各類簽證費用，包括朝覲、商務及探親等簽證種類均予以調降。

歐江安說，台灣於106年開放沙國旅客電子簽證，也一直與沙國政府就簽證便利措施進行官方協商，此次沙國全球性統一降低各類簽證費用，與先前收費相較已大幅降低，當能促進與沙國交流的便利性，外交部樂觀其成並盼未來沙國能進一步提昇對台灣人簽證待遇。

歐江安指出，爭取民眾赴沙國簽證優惠與便利向為外交部及駐沙烏地阿拉伯代表處持續努力的目標，在爭取中東海灣6國簽證待遇方面，目前已洽獲巴林、阿曼及卡達等國給予台灣旅客電子簽證，今年亞西地區也剛洽得俄羅斯予台灣旅客聖彼得堡市、列寧格勒州電子簽證，俄國政府今年稍早已提供台灣人符拉迪沃斯托克（舊稱海參崴）及加里寧格勒等地電子簽證，有利商旅觀光往來。

郭台銘今天在臉書發文表示，在他至沙烏地阿拉伯的行程中，感謝沙國王儲穆罕默德·本·沙爾曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特的親自接待，王儲還熱情的把中華民國帽自己拿了戴在頭上，並說中華民國是很熟悉的朋友，因為在祖、父輩就有很多如醫療、農耕等團體去沙國幫忙。

郭台銘指出，穆罕默德·本·沙爾曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特爽快地答應他要調降簽證費用，有利於兩國的交流發展。

郭台銘表示，很多人說「台灣到沙國的人不多，這個簽證的意義不大」，但正因為沙國處於對外開放的起始點，重視工業與科技發展，台灣要以自身優勢交全世界的朋友，產業科技深度合作，達成台灣獲利的目標。簽證費調降只是一個敲門磚，在沙烏地阿拉伯，台灣的商機無限。

郭台銘指出，這次出訪也和日本軟體銀行集團社長孫正義及阿拉伯主權基金主席雅瑟（Yasir）深談，他一直關注台灣的相關基金績效，只有能達成長期穩定的好報酬，才能解決分配的問題。開源，把餅做大才是給人民保障的好方法。

郭台銘指出，無論是沙漠、高山還是大海，世界的每一個角落，都有勇於開拓經濟藍海的台灣勇者。「讓全世界再次成為我們的舞台」。並在文末標註「中華民國最強外掛」、「台灣經濟發展國家隊」、「東進西和南拓北接」的標籤。（編輯：紀淑芳）1080916