是否參選總統 郭台銘幕僚：17日中選會下班前跟大家報告

外界關注鴻海創辦人郭台銘（圖）動向，郭幕僚蔡沁瑜表示，郭台銘一定會在17日前給外界一個交代，不管選或不選，最重要是心中的定見。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北16日電）中選會受理申請總統、副總統選舉被連署人17日截止，外界關注鴻海創辦人郭台銘動向。郭幕僚蔡沁瑜表示，感覺郭台銘已針對參選與否想清楚、胸有定見，但今天不會召開記者會。

2020總統大選將在明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。郭台銘日前透過幕僚表示，若要參選，將會獨立參選，不依靠任何政黨，因此會在17日申請截止前對外說明參選與否，如今只剩兩天的時間，郭台銘的一舉一動都備受各界注目。

外傳郭台銘將在下午宣布參選，蔡沁瑜表示，郭台銘一定會在17日前給外界一個交代，不管選或不選，最重要是心中的定見，從今天上午跟郭台銘的互動來看，感覺郭台銘已經想清楚、胸有定見，就等郭台銘跟外界說明。

蔡沁瑜指出，目前為止都沒有針對今天中午、下午等任何時間點安排記者會的計畫。幕僚有向郭台銘詢問，但郭台銘的答案就是說，明天就是17日，請大家多一點耐心，一定會給外界一個交代。

蔡沁瑜表示，這段時間勸進、勸阻的聲音都有，郭台銘不是怯戰，也非好戰的人，做任何決定都必須考慮到是否對國家好、對台灣民主好、對台灣未來好，所以在做決定前，必須要花很多心力思考決定是否正確，明天中選會下班前會再跟大家報告。

媒體詢問，若要參選，郭台銘是否會親赴中選會，蔡沁瑜指出，這應該是屬於幕僚作業，若真的要參選，幕僚會幫郭台銘跑一趟。

針對副手人選，蔡沁瑜表示，外界對於副手的形容有多種版本，對於外傳的副手人選條件為互補等政治考量，幕僚不清楚，郭台銘也未向幕僚多作透露，但基本上郭台銘對副手人選已有定見，並沒有外傳副手卡關或難產的問題。

蔡沁瑜指出，其實之前有些人選都是蠻優秀的人才，但因為媒體報導後可能就見光死。很想爭取這些優秀人才，但媒體報導後，可能變成無法接觸，所以有關副手人選的名單都在郭台銘的心裡。

媒體詢問，台北市政府顧問蔡壁如是否已進駐郭辦幫忙選務，蔡沁瑜指出，蔡壁如過來開會都是請假過來，還沒有開始幫忙，主要是因為如果雙方要一起合作，有很多事必須要好好溝通，包含立委提名、連署運作等，雖然郭台銘未宣布是否參選，但幕僚作業都要先準備好。

另外，蔡沁瑜今天也宣布台視主播吳怡萱將成為郭台銘的幕僚團隊的生力軍，蔡沁瑜說，吳怡萱之前是跑北市府的記者，找吳怡萱加入代表重視跟北市府的聯繫，吳怡萱今天報到，將加入新聞聯絡以及對外發言的陣容。（編輯：郭萍英）1080916