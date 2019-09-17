共同強化資安 AIT：台美11月首度網路攻防演練

（中央社記者顧荃台北17日電）美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天說，若中國控制5G基礎設施，就能獨占流經這些網路的資料，甚至具備癱瘓他國網路的潛力。他並表示，台美11月將首次舉行大規模網路攻防演練，共同強化資安。

酈英傑下午出席「好好駭：人工智慧與資安講座」致詞時表示，這個主題如此重要，是因為資安威脅可能影響產業、民主體制及電信網路未來的層面；現今面對的最大威脅，已不再是搶灘的部隊，而是惡意行為者企圖用社會及網路的開放性來對付大家。

在擾亂經濟方面，酈英傑說，在他談話的同時，包括中國在內的惡意行為者正不斷以各種手段竊取台灣及美國的營業秘密、智慧財產權及最寶貴的數據資料。在2018年，由中國支持、對台灣科技產業進行的網攻數量比2017年多了7倍，在2019年更上看近20倍。傳統上，中國的網攻一向以台灣的半導體產業為目標，但現在中國已擴大到智慧機械及電子元件產業。

酈英傑表示，第2項重大挑戰則是保護民主體制的完整性。確實有人在試圖運用網路的開放性來製造分裂、鼓吹兩極化，甚至是散播謊言，民主社會中，應對不實訊息、錯誤訊息及外來影響力的挑戰之所以如此困難，正是因為它們會令人對言論自由與正當程序兩項核心民主價值之間固有的緊張關係產生懷疑。如何在這些相互競爭的價值之間取得平衡，是21世紀的關鍵挑戰。

酈英傑指出，就像2016年俄羅斯企圖干預美國總統大選，或是根據可靠報告，外來影響力近期對台灣選舉的干預，兩者都清楚顯現已進入了新的時代。惡意行為者相信，如果能讓社會更加兩極化，更難區分事實與虛構，人們就會開始對民主體制失去信心。

他表示，最後則是關鍵基礎建設的完整性，尤其是資訊和電信網路。美國目前正在特別集中精力開發5G網路基礎建設，5G是未來所有轉型科技，包括自駕車、工業機器人、人工智慧及物聯網的基礎。

酈英傑說，美國與理念相近夥伴都對使用中國製造的設備、軟體及服務一事深感憂慮。如果中國控制了5G基礎設施，就能獨占流經這些網路的數據資料的權限，甚至具備癱瘓他國網路的潛力。台灣在多年前就已意識到這些風險，並早在5年多前就已禁止於基礎設施中使用中國製造的電信設備，直到現在，世界其他地方才開始仿效起台灣明智的榜樣。

他表示，美國一直在盡其所能加深與台灣在網路方面的合作，美國要協助台灣加入美國國土安全部的「自動指標分享系統」（Automated Indicator Sharing），之後便能以機器的高速分享網路威脅指標。

酈英傑說，今年11月，美國將首次與台灣共同舉行「大規模網路攻防演練」（Cyber Offensive and Defensive Exercises），匯聚至少15國代表，共同因應來自北韓的網路攻擊、社交工程攻擊、關鍵基礎建設弱點及金融犯罪等問題。未來也很期待與台灣密切合作，研擬設立台灣的「國際網路安全卓越中心」（International Cybersecurity Center of Excellence），聚焦推動太平洋島國的建設，並為5G科技建立基於民主的全球網路標準。（編輯：李信寬）1080917