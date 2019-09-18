沙烏地阿拉伯9月底完全恢復生產 國際油價回跌

沙烏地阿拉伯主要石油設施上週遭攻擊，每日產油量劇減570萬桶，沙國能源部長表示，減產部分將會在9月底恢復生產，國際油價18日重挫。（中央社檔案照片）

（中央社紐約17日綜合外電報導）由於沙烏地阿拉伯表示，沙國主要石油設施上週末遭到攻擊，每日產油量劇減570萬桶，減產部分將會在9月底完全恢復生產，且本月將維持對顧客的充分石油供給，國際油價今天重挫。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價重挫3.56美元或5.66%，來到每桶59.34美元。

這項期貨昨天狂漲8.05美元或14.68%。

倫敦北海布倫特原油11月交割價大跌4.47美元或6.48%，來到每桶64.55美元。

這項期貨昨天飆升7.73美元或12.84%。

沙國石油設施遭攻擊後，原油產量減少逾半，刺激油價昨天出現創紀錄暴漲。

沙烏地阿拉伯是全球最大石油供應國，國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的原油處理廠14日遭到無人機攻擊，攻擊造成的停產占沙國總產油量的一半，全球產油量的5%。

新上任的沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）今天表示，沙國每日產油量9月底將達到1100萬桶，11月底將達到1200萬桶。

他並表示，沙國已藉由釋出石油儲備，設法恢復石油設施遇襲前的供應量。（譯者：陳政一）1080918

石油設施遇襲 沙國部長：減產部分9月底完全恢復

（中央社吉達17日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王今晚表示，沙國兩個主要石油設施上週末遭到攻擊，每日產油量劇減570萬桶，減產的部分將會在9月底完全恢復生產。

他表示，沙國已藉由釋出石油儲量，設法恢復石油設施遇襲前的供應量。

沙烏地阿拉伯是全球最大石油供應國，國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的原油處理廠14日遭到無人機攻擊，攻擊造成的停產占沙國總產油量的一半，全球產油量的5%。

新上任的阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）在吉達（Jeddah）舉行的記者會表示，沙國每日產油量9月底將達到1100萬桶，11月底將達到1200萬桶。

阿卜杜拉齊茲表示，沙國10月每日產油量將為989萬桶，本月將維持對顧客的充分石油供給。

他說，沙國將維持全球石油市場可靠供應者的角色，並有必要採取嚴格措施，防止進一步攻擊。（譯者：陳政一）1080918