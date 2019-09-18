宏達電延攬法電信商大將 股價上演慶祝行情

（中央社記者江明晏台北18日電）宏達電17日宣布任命法國電信商Orange大將梅特爾擔任HTC執行長，將在5G、XR與AI新世紀，共同實現VIVE Reality遠景，宏達電今天股價演出慶祝行情，盤中大漲近9%，逼近40元關卡。

宏達電宣布任命梅特爾（Yves Maitre）擔任HTC執行長，王雪紅仍將繼續擔任HTC董事長，專注未來科技與企業方向的制訂，雙方將在5G、AI、XR（Extended Reality，延展實境）時代，以轉型平台的目標努力。

宏達電今天股價演出慶祝行情，盤中高點來到39.9元，逼近40元大關，成交量約1.8萬張，漲幅近9%，但隨後獲利了結賣壓出籠，漲幅收斂。

對於宏達電希望在未來的5G和AI中扮演什麼角色，梅特爾指出，5G會為未來帶來很大的改變，他深信擁有生態系的將未來最後的贏家。

宏達電第2季營收新台幣28.1億元，第2季每股虧損2.71元，已連續第5個季度虧損，上半年每股虧損5.69元，但若由營業毛利率20.3%來看，較上一季增加5.6個百分點，是自2017年第4季以來連續6個季度毛利率成長。

面對宏達電營運上的挑戰，被問到將以什麼為優先任務。梅特爾對此指出，任何事都有挑戰，他讚許宏達電是第一個打造智慧機的公司，也是第一個具備5G視野的企業，他上任後也會持續推進宏達電目前的方向，並提出很強的營運策略。（編輯：楊凱翔）1080918

宏達電17日宣布任命梅特爾（Yves Maitre）（右）擔任HTC執行長，圖左為宏達電財務長沈道邦。中央社記者江明晏攝 108年9月17日