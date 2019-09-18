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2020立委選舉1/24

民進黨區域立委布局完成 啟動百日作戰拚過半

最新更新：2019/09/18 18:43

（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨今天完成區域立委選區布局，擺開的提名陣式，70位被提名人平均年齡48歲；碩博士比例高達78.57%；民進黨力拚立委過半，黨主席卓榮泰下令中央黨部訂定百日作戰大計畫。

民進黨中執會今天通過最後一波立委艱困選區徵召，這次在73個區域立委選區，再加上平地原住民、山地原住民各1席，總共75個選區當中，民進黨提名70位候選人，有5個選區不予提名或採取策略性合作。

其中，男性占44位，女性26位。卓榮泰今天說，女性參政比例高於過去紀錄，這次發掘非常多優秀女性；學歷方面，博碩士占78.57%；現任立委有46人參選連任；現任地方議員參選立委有8人；現任地方首長參選立委1人；首次參選的新人有9人。

卓榮泰說，除了桃竹苗、新北之外，其他縣市他最近已一一走遍，對手已開始覺得這場戰役愈來愈艱辛，民進黨「總統局勢趨於穩定」，但對手到底是集結還是在分裂，他也還搞不清楚，「看上去呢，外表上是團結，但我相信對手內心是糾結的。」

他說，民進黨不一樣，正在嘗試營造最團結的氣氛，希望民進黨經歷黨內民主程序、提名徵召後，呈現最團結、最強大氣勢，維繫黨選舉勝利。

卓榮泰表示，這70位被提名人是台灣的「捍衛戰士」，平均年齡48歲，最年輕的是出征汐止的賴品妤；當外來威脅日趨嚴重時，需要有更多年輕人走出來，年輕人的勇氣會感染更多人。

卓榮泰也提到，9月28日是民進黨黨慶，剛好距離選舉整整15週，他要求中央黨部訂定百日作戰大計畫，每一週要有既定進步，每一天要有必定達到的目標；黨會給予每個選區參選人實質上的協助，黨中央與立委參選人、總統競選總部必須合為一體，合作、分工、執行。

談到與各政黨團結合作議題，卓榮泰說，民進黨與台聯在台北市信義松山、新北市汐止共推立委參選人許淑華、賴品妤；台灣基進與民進黨有互相的默契，在台中支持陳柏惟；另外，立委洪慈庸、林昶佐雖已離開時代力量，但民進黨與這兩人合作。綠黨在桃園平鎮原本有議員要參選，但已表態願支持民進黨的蔣絜安；另外與社民黨持續保持良好的溝通與未來合作模式。

對於民進黨與時代力量整合進度，民進黨秘書長羅文嘉今天受訪指出，不排除任何整合的可能性，但民進黨也知道，每個選區每個黨有它的計畫；有共識的就把共識找出來，沒有共識的，雙方各自再研究，努力尋求共識才是重點。（編輯：謝佳珍）1080918

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