民眾黨首波區域立委名單 網路名人Z9入列

（中央社記者陳怡璇台北20日電）台灣民眾黨公布首波區域立委名單，台北市派出新住民二代何景榮、前北市府社會局機要秘書蔡宜芳，新北板橋推網路名人「Z9」，此外台中、苗栗、高雄各推一人應戰。

台灣民眾黨布局區域立委，台北市部分，逢甲大學助理教授、新住民二代何景榮將戰第三選區（中山、北松山），對上國民黨蔣萬安與民進黨吳怡農。

前台北市社會局機要秘書蔡宜芳則攻第七選區（信義、南松山），素有「美女學霸」稱號的她去年以無黨籍參選高雄議員，並披婚紗登記參選，引發話題。

Z9網路媒體執行長、也是PTT名人的吳達偉參選新北市第七選區（板橋），雖是政治素人，但被視為民眾黨不分區立委奇兵。

台北市政顧問、尪公獅子會創會會長張幸松則是參選第八選區（文山、南中正）。

台中第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）則由台中市大雅區上雅里里長張睿倉出線；苗栗第一選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮）由朱哲成參選。

高雄第五選區（三民、苓雅）由李佳玲參選。（編輯：李亨山）1080920