曾在台讀高中 秘魯前外長夫人：台援助全球超越邦交

秘魯前外長夫人龔薩蕾絲曾在58年前隨父親來台生活，並在台北完成高中學業，她說：「在台灣度過美好的青少年時光。」中央社記者侯姿瑩攝 108年9月21日

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）秘魯前外長夫人龔薩蕾絲表示，台灣人的正直、民主價值、科技發展，以及台灣對全球提供的援助、愛心無所不在，都是台灣能向世界行銷的優點；雖然台灣並沒有很多的邦交國，「但這些都是超越邦交的」。

她並稱讚，台灣在很多地方都是世界的典範，包括對人權的尊重。台灣在全球很多評比的排名都很前面，但遺憾的是，台灣卻無法參與許多國際組織。

現年74歲的龔薩蕾絲（María Luisa de Gonzales Posada）目前是秘魯非政府組織「自由世界之家」負責人，她的夫婿Luis Gonzales Posada曾任秘魯外長。特別的是，龔薩蕾絲曾在民國50年至52年間，隨擔任外交官的父親José Luis de Cossio來台居住，並在台北美國學校完成高中學業。

她說，「在台灣度過美好的青少年時光」；阿里山的美景、穿梭在神木間的「夢幻」經驗，令她畢生難忘。

由龔薩蕾絲創辦的「自由世界之家」以協助秘魯青少年遠離毒品、避免家暴為宗旨，至今已協助逾3萬青少年及兒童。目前在台訪問的龔薩蕾絲是應周大觀文教基金會之邀，來台出席22日至28日舉辦的「第22屆全球熱愛生命獎章」系列活動。

談到過去在台灣生活的印象，龔薩蕾絲在圓山飯店與台灣媒體茶敘時表示，以前在台灣唸書的時候，她每天早上會先到圓山飯店打網球，之後再去學校上課，除此之外，她也學習國畫。

當時在台灣住了將近3年，她說：「在台灣度過很美好的青少年時光。」那段時間裡，她交到許多朋友，有些到現在都還保持聯絡。

回憶在台灣的生活，令她畢生難忘的還有阿里山美景。那時，為了登上山頂看日出，凌晨3點就得起床，好不容易爬到了山頂，看到太陽升起、陽光四射的美景，「覺得自己彷彿是全世界最有福氣的人」；她也形容，在神木之間穿梭行走，「覺得一切是如此美好、夢幻」。

從小跟隨外交官父親居住在海外，歷經美洲、歐洲、亞洲不同文化洗禮，龔薩蕾絲認為，身為外交官子女，最辛苦的地方是每次要離開一個國家到另一個國家的時候，「好像整個生命即將結束」。但每到一個新的國家，「又像是重生」，她總是充滿期盼、重新交朋友，意味著生命繼續往前走。

另一方面，她以自身經驗分享，身為外交官子女，讓她有機會學習多國語言，體驗多元文化，學習尊重不同文化、宗教、種族，也讓她能用比較國際化的觀點來看事情。

此外，這次來台，龔薩蕾絲也有到台北市毒品危害防制中心、基隆長庚醫院中醫科參訪。她在秘魯是利用針灸來協助吸毒成癮的兒童戒毒，她說，很開心看到長庚醫院中醫部門用同樣的針灸戒毒法。（編輯：張均懋）1080921