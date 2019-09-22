高雄直播主街頭大亂鬥 2主嫌移送雄檢

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄市發生直播主互嗆糾眾街頭暴力衝突事件，警方昨天分別拘捕涉案的直播主連千毅、鄭大仁，今天晚間完成偵訊後移送高雄地檢署偵辦。2人於警訊時否認知情、堅稱不在場。

連千毅與鄭大仁（直播時，又稱「鄭又仁」）昨晚被刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市刑大成立的專案小組，持拘票相繼自新北市中和區及高雄市七賢二路租屋處逮捕，押回高雄市刑大，但未於夜間接受偵訊，被帶往高雄市刑大拘留室過夜。

專案小組今天分別在高雄市刑大與高雄市鼓山警分局偵訊2人，據初步偵訊，連千毅對於連日發生的街頭鬥毆、砸店和槍擊等街頭暴力事件否認知情，但警方蒐證及清查通聯記錄掌握他涉嫌教唆手下槍擊對方寵物店的事證；而在鼓山警分局應訊的鄭大仁，堅稱案發時不在場，但專案小組掌握他涉嫌與連千毅於網路上嗆聲的涉犯恐嚇罪嫌事證。

專案小組先於晚間近6時30分將連千毅移送高雄地檢署複訊，他對於媒體詢問是否冤枉和委屈等問題，只表示「謝謝關心」，隨即被帶往法警室報到準備接受檢察官訊問。鄭大仁隨後也被移送高雄地檢署複訊，對於媒體的詢問不發一語。

這起引發社會矚目的直播主街頭暴力衝突事件，警方目前共逮捕60多人，高雄地方法院裁定羈押8人；另有1名少年移送高雄少年及家事法院，裁定收容。（編輯：黃世雅）1080922