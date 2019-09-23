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國道2號大園段車禍 6車連環撞3人送醫

最新更新：2019/09/23 11:07
國道2號西向1.7公里處（大園段）23日上午發生一起6部車輛連環追撞意外，造成3人送醫救治。消防局接獲民眾報案後，立即派出3部消防救護車輛及7名消防救護人員前往現場搶救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月23日
國道2號西向1.7公里處（大園段）23日上午發生一起6部車輛連環追撞意外，造成3人送醫救治。消防局接獲民眾報案後，立即派出3部消防救護車輛及7名消防救護人員前往現場搶救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月23日

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）國道2號西向1.7公里處（大園段）今天發生一起6部車輛連環追撞意外，造成3人送醫救治。車禍意外造成車流回堵數公里，肇事原因及財損有待警方釐清。

消防局表示，上午8時57分許接獲民眾報案，指在國道2號西向1.7公里處（大園段）發生車禍，立即派出3部消防救護車輛及7名消防救護人員前往現場搶救。

消防隊員抵達車禍現場後發現，是一起6輛車連環撞的交通事故，造成3人需送醫，其中1男1女傷者送往衛生福利部桃園醫院救治、另1名女性傷者送往敏盛綜合醫院療治；另有駕駛及乘客共5人遭波及，但都不需就醫。

消防局指出，目前國道公路警察局已抵達現場進行後續車禍事故處理，至於詳細財損及事發原因，警方正著手調查中。

警方表示，由於車禍事故造成車流回堵數公里，呼籲車輛行經相關路段時小心駕駛，以免意外再起。（編輯：戴光育）1080‬923

桃園市政府消防局23日表示，上午8時57分許接獲民眾報案，在國道2號西向1.7公里大園段發生車禍，造成3人送醫救治。警方指出，由於車禍事故造成車流回堵數公里，呼籲車輛行經相關路段時小心駕駛。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月23日
桃園市政府消防局23日表示，上午8時57分許接獲民眾報案，在國道2號西向1.7公里大園段發生車禍，造成3人送醫救治。警方指出，由於車禍事故造成車流回堵數公里，呼籲車輛行經相關路段時小心駕駛。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月23日
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