被批未編太平島挖石油預算 韓國瑜反問挖石油誰說的

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市長韓國瑜曾提出太平島開採石油還獲前總統馬英九認同，未來無論是開發觀光或石油都很有前景；不過韓今天說「挖石油是誰說的、我有白紙黑字出來嗎？」民進黨市議員康裕成在臉書嘲諷。

韓國瑜今天率首長向議會做「109年預算案籌編情形說明」，民進黨市議員高閔琳針對韓的競選政見如摩天輪、賽馬場等諸多政見提出疑問，她指出「挖石油預算在哪裡」、「青創基金100億變3億」要求韓回應。

韓指高閔琳的說法太偏差，被問到有關挖石油一事，韓說「高議員我們今天把話說清楚，挖石油是誰說的？」高說「你的競選政見說的！」。韓表示「我有白紙黑字出來嗎？」由於高閔琳的發言5分鐘時間已屆，韓未繼續說明。

▲約1:07:00處開始

高閔琳事後在臉書貼文說，當初很多韓承諾要挖石油的影片和新聞，熱心網友幫韓找到，質疑「韓市長說話不算話嗎？」

康裕成隨即在臉書貼文「今天最可恥、睜眼說瞎話的一幕」，內容是韓國瑜問高閔琳「誰說要挖石油？」並聯結韓說過「開發太平島可以由高市府來做莊，直接吸國際資金，開發石油、礦產、可燃冰」的影片。

高雄市長韓國瑜23日向議會做「109年預算案籌編情形說明」，民進黨市議員康裕成（前）等人猛烈批評市府人事經費增加「錢照借、地照賣」。中央社記者董俊志攝 108年9月23日

事實上，去年9月30日馬英九出席高雄市議員參選人邱于軒成立聯合服務處時也說，韓國瑜提出這項政見，令人眼睛一亮，他肯定太平島未來無論開發觀光或石油都很有前景。

去年11月19日，「雙雄對決 世紀首辯」2018高雄市長辯論會上說，韓說，自己提出太平島開採石油被認為天馬行空，但他要說，經濟部已核准中油在當地海域兩次開採，太平島屬高雄旗津，如果開採不要忘了高雄分一杯羹，才可解決高雄財政。

影片來源：台灣公共電視 網路直播頻道YouTube頻道（30:25處開始）

今天的總預算說明會上，除了韓國瑜被高閔琳質疑「韓市長說話不算話」外，民進黨議員也接力批評市府總預算編列「錢照借、地照賣」，促韓道歉，在提問過程還一度因發言次序和國民黨議員爆口角衝突，會議停擺。

高市府報告民國109年度總預算，歲入新台幣1401.38億元、歲出1465.58億元，歲出入差短約64.2億元，是縣市合併來連續9年下降，資本門比例由108年占歲出比16%，增加到20%；其中歲入補助來自於中央一般型補助及計畫型補助，從108年的317億元增加為416億元，約99億元。（編輯：黃世雅）1080923

高雄市長韓國瑜23日向議會做「109年預算案籌編情形說明」，現場一度因發言次序問題、議員相互爆口角，造成會議停擺。中央社記者董俊志攝 108年9月23日