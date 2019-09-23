韓國瑜指未提挖石油政見 蘇貞昌：睜眼說瞎話

（中央社記者顧荃台北23日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天被問到挖石油政見時反問「誰說的？」並質疑沒有白紙黑字；對此行政院長蘇貞昌表示，「睜眼說瞎話，這是最好的例子」。

蘇貞昌下午接見「第57屆十大傑出青年當選人」，會後受訪時做上述表示。

新頭殼報導，韓國瑜去年競選高雄市長時，曾提出可吸收國際資金開採太平島石油，但韓國瑜今天被高雄市議員問到沒有編列挖石油預算時反問「誰說的？誰說要挖石油的？」、「有白紙黑字？」

對於高雄市議會日前黨團協商通過議會質詢準時晚間6時30分結束，蘇貞昌表示，議會制度是民主政治重要的一環，議會怎麼運作，都尊重議會。高雄市議會基於國民黨多數，做出準時下班的決議，這是議會運作，但是為了方便韓國瑜跑選舉行程，「內行人一看就知道」，不是為高雄市做的決議；是否符合人民期待，讓高雄市民判斷。

另外，台北市長柯文哲今天被問及總統府秘書長陳菊未到立法院備詢時，說陳菊是「比較大號的吳音寧」。對此蘇貞昌表示，攻擊與批評女性的身體、身材，實在很荒謬、很不適當，尤其作為首都市長。

至於國民黨立委質疑蘇貞昌政策買票，蘇貞昌回應，「福國利民的政策有什麼不對？」中小企業對政府的利多政策非常有感，這不是政策買票，是解決中小企業的困難。政府運用人民稅收，即時對症下藥，解決各行各業的需要與困難，就是政府存在的功能。

蘇貞昌說，蔡政府這3年多來，做了許多福國利民的政策，還能減輕人民稅負、讓人民有感，年度還有歲計賸餘，比起國民黨馬政府執政8年都是財政赤字，「這比較高下立判」。明年中央政府總預算已經送到立法院，是歲入歲出22年來第一次平衡，政府減輕人民稅負、給人民利多、又能財政平衡，這就是政府會做事。（編輯：蘇志宗）1080923