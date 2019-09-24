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國道1號中壢段火燒車 小貨車全毀幸無人傷亡

最新更新：2019/09/24 14:47
國道中山高速公路北上中壢段24日上午發生火燒車事件，消防隊員到達現場立即拉起水線搶救，不過小貨車仍全車燒毀。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月24日
國道中山高速公路北上中壢段24日上午發生火燒車事件，消防隊員到達現場立即拉起水線搶救，不過小貨車仍全車燒毀。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）國道中山高速公路北上60.8公里中壢段，今天上午發生一起火燒車事件，幸好消防隊員及時趕到撲滅火勢，小貨車雖付之一炬但無人傷亡，詳細的財物損失及起火原因仍有待調查。

桃園市政府消防局上午11時16分許接獲民眾報案指出，在國道中山高速公路北上60.8公里中壢段，有小貨車起火燃燒事故，勤務指揮中心立即派出10名消防隊員，以及4輛消防救護車輛前往搶救。

消防隊員指出，現場是一輛起火的小貨車，在消防隊員到達時已經全面燃燒，隊員們立即拉起水線搶救，不過小貨車仍是全車燒毀，所幸駕駛即時逃出無人員傷亡。

消防局表示，這起意外的火燒小貨車事故，短暫的影響了高速公路車流，不過隨著火勢的撲滅，交通也恢復順暢，至於詳細的財物損失及起火原因仍有待調查，消防局也呼籲民眾在上高速公路前，最好先檢查車輛的狀況，以免釀成意外。（編輯：方沛清）1080924

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