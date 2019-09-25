金防部聯合反登陸操演 展現國軍戰力

金防部108年度「聯合反登陸作戰」操演25日清晨在金門縣后湖海灘登場，展現國軍聯合火力機制及輕重兵器訓練等戰力。（民眾提供）中央社 108年9月25日

（中央社記者金門25日電）金防部108年度「聯合反登陸作戰」操演，今天清晨5時30分在金門縣后湖海灘登場，展現國軍聯合火力機制及輕重兵器訓練等戰力。

金門防衛指揮部指出，這次射擊火砲計有8吋榴砲等各式武器48門，配合演習想定射擊各式砲彈1100餘發，參演的金防部戰車營、機步營、砲兵營、防空連及烈嶼守備大隊本部連官兵們展現平時精練成果。

演練過程，首先模擬聯合情資監偵發現敵船團正集結向我方泛渡中，企圖登島，官兵隨即以各式重型火砲齊射阻止、擾亂敵船團前進，並依防衛作戰進程，實施集火帶射擊；最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並由第一線守備部隊以各式輕重兵器防護射擊，阻敵登陸。

操演指揮官表示，參演官兵從8月開始進行各式武器、彈藥暨裝備保養及人員專長複訓，並陸續完成武器性能射擊測試、空操演練等各項整備任務，所有官兵都全力以赴，希望平日的辛勤訓練，在操演中能夠有最完美的發揮。

參謀總長沈一鳴上將、陸勤部指揮官吳慶昌中將等參加今天的演練，並邀請金門縣長楊鎮浯、金縣府各級主管、地方仕紳及民眾等現場參觀。

今天火砲演練造成金門縣賢庵國小垵湖分校廚房天花板掉落，所幸廚房工作人員剛好走出門外 沒有受到波及。

事發後，金防部政戰主任劉強華立刻率幹部到垵湖分校關切，並由工兵連官兵清理廚房、修復倒塌的輕鋼架。金防部表示，一定會全力盡快修復廚房原貌。（編輯：戴光育）1080925

金防部108年度「聯合反登陸作戰」操演25日清晨在金門縣后湖海灘登場，模擬聯合情資監偵發現敵船團集結向我方泛渡，企圖登島，官兵以各式重型火砲齊射阻止、擾亂敵船團前進，最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲。（民眾提供）中央社 108年9月25日

陸軍金門防衛指揮部25日清晨實施「聯合反登陸作戰」操演，模擬聯合情資監偵發現敵船團集結向我方泛渡，企圖登島，國軍隨即以各式重型火砲齊射阻止，擾亂敵船團前進。（民眾提供）中央社 108年9月25日

金防部108年度「聯合反登陸作戰」操演25日清晨在金門縣后湖海灘登場，火砲演練造成賢庵國小垵湖分校廚房天花板掉落，軍方立即派工兵連官兵清理廚房、修復倒塌的輕鋼架，協助恢復廚房原貌。（民眾提供）中央社 108年9月25日