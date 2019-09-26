傳F-16V電戰設備會洩密 空軍：報導非事實

（中央社記者游凱翔台北26日電）F-16V（block 70）軍購案，媒體報導，空軍購買會洩密的電戰莢艙。空軍司令部今天回應，F-16V的電戰設備構型尚未確定，已請美軍研析並提供最佳選項，後續將評估最佳方案，也因為尚未選定，因此並沒有洩密情事，報導內容並非事實。

空軍日前以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有142架F-16A/B（Block 20）升級為F-16V；首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地，同時空軍未來也將新增一個戰鬥聯隊，估計總人數將近千人。

聯合新聞網「鳴人堂」以「空軍又當冤大頭，買了會洩密的電戰莢艙」為標題報導。

空軍下午對此發布新聞稿回應，新購F-16V（block70）戰機的電戰裝備構型尚未確定，已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項，待美軍提供選項，將依裝備功能性、安全性、整體後勤、風險及效益等評選最佳方案；此外，因電戰裝備構型尚未確認也未選定，因此並沒有洩密的情事，報導內容並非事實。

空軍強調，F-16V（block70）的各項武器裝備，將依敵情威脅、作戰需求及戰場安全環境，選擇出最佳選項，呼籲國人放心。

空軍也指出，針對目前142架正在升級的F-16A/B（block20）戰機，所採購的電戰設備為考量保密安全，選定與美空軍同型的ALQ-131A電戰莢艙，此款電戰莢艙由美軍獨資研發，空軍未投入任何研發經費。（編輯：楊凱翔）1080926